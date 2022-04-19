Пил кофе перед работой: известно имя еще одного погибшего в результате ракетного удара по Львову

18 апреля во время ракетных обстрелов Львова российскими оккупантами погиб молодой мужчина Юрий Баран.

26-летний мужчина работал 3 года на станции технического обслуживания, в которую попала российская ракета. В то утро он с коллегами только пришел на работу и начал пить кофе.

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Родители потеряли единственного сына

Утром он пришел с ребятами на работу. Они сели в комнате, где стол заказов, кофе выпить. Ракета упала прямо туда. Они были там, где сейчас воронка. Он должен был жениться, а теперь мы его хоронить должны,

– рассказали родители погибшего.

Они пытались дозвониться, узнав об ударах по Львову. Они бросились на место, куда попала ракета, и узнали, что он погиб. Юрий был их единственным сыном.

"Ничего сказать. Это не люди. Люди такого не могут делать. Это нелюди, орда, москали. Тысячу лет сюда прут. Покоя на земле нет", – сказал отец погибшего.

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