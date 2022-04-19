26-річний чоловік працював 3 року на станції технічного обслуговування, в яку влучила російська ракета. Того ранку він з колегами лише прийшов на роботу, та почав пити каву.

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Батьки втратили єдиного сина

Вранці він прийшов із хлопцями на роботу. Вони сіли в кімнатці, де стіл замовлень, кави випити. Ракета впала прямо туди. Вони були там, де зараз вирва. Він мав одружитися, а тепер ми його ховати повинні,

– розповіли батьки загиблого.

Вони намагались додзвонитись до нього, дізнавшись про удари по Львову. Вони кинулись на місце, куди влучила ракета, і дізнались, що він загинув. Юрій був їхнім єдиним сином.

"Нічого сказати. Це не люди. Люди такого не можуть робити. Це нелюди, орда, москалі. Тисячу років сюди потикаються. Спокою на землі немає", – сказав батько загиблого.

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