Сумну звістку повідомила Новояворівська міська рада, яка висловила щирі співчуття рідним та близьким Юрія.
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Внаслідок ракетного обстрілу Львова російськими окупантами, загинув уродженець Новояворівська Юрій Кушнір. Чоловік управляв сервісом технічного обслуговування та шиномонтажу, в приміщення якого влучила ракета.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Юрія, розуміємо, як важко змиритися з цим непоправним горем,
– зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 18 квітня росіяни завдали 5 ракетних ударів по Львову. Очільник місцевої ОВА Максим Козицький повідомив про 7 загиблих, 4 із них – працівники шиномонтажу.
Що відомо про Юрія Кушніра
- Юрій народився 16 червня 1983 року у Новояворівську.
- Закінчив Новояворівську школу № 1, опісля чого навчався у Львівському кооперативному коледжі економіки та права.
- У Юрія залишилися мати Марія та батько Олексій, дружина Ірина та 6-річний син Владислав, сестри Ольга та Тетяна.
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