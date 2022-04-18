Сумну звістку повідомила Новояворівська міська рада, яка висловила щирі співчуття рідним та близьким Юрія.

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Внаслідок ракетного обстрілу Львова російськими окупантами, загинув уродженець Новояворівська Юрій Кушнір. Чоловік управляв сервісом технічного обслуговування та шиномонтажу, в приміщення якого влучила ракета.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Юрія, розуміємо, як важко змиритися з цим непоправним горем,

– зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 18 квітня росіяни завдали 5 ракетних ударів по Львову. Очільник місцевої ОВА Максим Козицький повідомив про 7 загиблих, 4 із них – працівники шиномонтажу.

Що відомо про Юрія Кушніра

Юрій народився 16 червня 1983 року у Новояворівську.

Закінчив Новояворівську школу № 1, опісля чого навчався у Львівському кооперативному коледжі економіки та права.

У Юрія залишилися мати Марія та батько Олексій, дружина Ірина та 6-річний син Владислав, сестри Ольга та Тетяна.

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