Відео із місця подій опублікувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Що станом на вечір 18 квітня відомо про пожежу

Ракетний удар по Львову було завдано з Каспійського регіону. Приблизно о 8:30 у місті пролунали перші вибухи.

Ракета влучила у станцію технічного обслуговування, де розпочалася пожежа. На місце відразу виїхали рятувальні служби. До обіду на об'єкті розбирали завали. Обидві будівлі, куди поцілили росіяни, зруйновані. Крім того, на шиномонтажі згоріли 40 автомобілів.

Ліквідація пожежі на Львівщині: дивіться відео

Є жертви

Детальніше – головне про ситуацію у Львові: дивіться відео