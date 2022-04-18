Відео із місця подій опублікувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Що станом на вечір 18 квітня відомо про пожежу

Ракетний удар по Львову було завдано з Каспійського регіону. Приблизно о 8:30 у місті пролунали перші вибухи.

Ракета влучила у станцію технічного обслуговування, де розпочалася пожежа. На місце відразу виїхали рятувальні служби. До обіду на об'єкті розбирали завали. Обидві будівлі, куди поцілили росіяни, зруйновані. Крім того, на шиномонтажі згоріли 40 автомобілів.

Ліквідація пожежі на Львівщині: дивіться відео

Є жертви

Очільник місцевої ОВА Максим Козицький повідомив, що попередньо є 7 загиблих, 4 із них – працівники шиномонтажу. Серед поранених – одна дитина.

Андрій Садовий додав, що ударна хвиля розбила вікна в готелі, де живуть вимушено переселені українці.

Мер Львова додав, що серед 11 поранених – двоє знаходилися у вкрай важкому стані. Наразі їм провели операцію, яка, за словами Садового, пройшла успішно.

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