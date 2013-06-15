"Я слышу, будто сын просит не плакать": разговор с матерью погибшего пилота Александра Мигули

"Для каждой мамы ее ребенок – самая большая радость, утешение и надежда", – сквозь слезы говорит Валентина, мама военного пилота, одного из самых результативных бомбардировщиков Воздушных сил, легендарного "Призрака Киева" Александра Мигули.

Ее самую большую радость и утешение забрала российская ракета 12 августа 2024 года в небе над Донецкой областью. С тех пор Валентина ведет свою борьбу: за достойную память о сыне, за возможность жить даже после такого горя, и в этом круговороте боли находит силы, чтобы поддержать других.

В рамках проекта "Жизнь после потери" она рассказала 24 Каналу о службе сына в легендарной 40-й бригаде тактической авиации, о его двух самых больших мечтах и том, как он поддерживает ее даже после смерти.

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Очень хорошо рисовал и активно занимался спортом

Отважный летчик родился на Черниговщине в обычной, работящей семье. От отца перенял талант к точным наукам, шахматам и спорту. От мамы – любовь к книгам. Умел очень хорошо рисовать, чертить, ручкой создавал настоящие шедевры, а со 2-го класса начал активно заниматься спортом.

Тренер, который преподавал в нашем городке борьбу, дружил с моим мужем, и они оба интересовались спортом. Он посоветовал, чтобы мы отдали Сашу на панкратион. Ему там очень понравилось. Он мог не пойти на урок, но тренировки никогда не пропускал,

– рассказала Валентина Мигуля.

Еще в детстве, когда сын составлял из конструктора Lego самолеты, у мамы промелькнула мысль, что он может стать военным. Но тогда об этом быстро забыли. Серьезно к такой идее вернулись, когда парень подрос. Ему предложили поступить в Черниговский военный лицей.



Александр Мигуля с мамой / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я воспитывала его одна, с мужем мы развелись, и я очень волновалась, чтобы все сделать правильно, воспитать сына хорошим, смелым и дисциплинированным человеком. Поэтому предложила Саше поступить в лицей, и он сразу согласился", – добавила женщина.

Случайный разговор и пример дедушки: как Александр Мигуля стал пилотом

Обучение в лицее нравилось молодому юноше. Он быстро привык, продолжал заниматься спортом, ездил на соревнования, получал медали. Когда встал вопрос, куда поступать дальше, – сомнений не было. Александр видел себя только военным летчиком.

Еще когда Саша учился в лицее, то их повезли на соревнования по панкратиону в Харьковский университет. На перемене он услышал, как двое курсантов обсуждали полеты. Разговор его очаровал. Он стоял и не мог оторваться. Тогда решил, что также станет пилотом,

– вспомнила женщина.

Видимо, передалось и то, что ее отец – дедушка Александра – служил в воздушных войсках советской армии. Он был обычным солдатом, но часто рассказывал, что мечтал хотя бы подойти к самолету, вблизи его рассмотреть. Александр не застал дедушку, потому что тот умер очень рано, но слышал о нем рассказы. Случай в лицее, наверное, дополнил общую картину.

Валентина вспоминает, что очень радовалась, когда сын начал учиться в Харькове. Она поддерживала его и невероятно им гордилась.

"Мы простые люди, из обычной семьи, но наш ребенок своими силами смог поступить в такое престижное заведение. Есть наше фото с того дня. Мы тогда праздновали, ходили в парк есть мороженое. И на этом фото у меня такие счастливые глаза, они просто горели, светились счастьем", – добавила женщина.



Александр Мигуля после поступления в вуз / Фото предоставлено 24 Каналу

В небе находил драйв и адреналин

Обучение в военном вузе было непростым, требовательные преподаватели. Довольно трудно Александру давалась математика, но он понимал, что должен ее изучить, ведь для пилота это важно. В день экзамена большинство курсантов радовались, что сдали на удовлетворительную оценку, но не Саша.

Он сказал преподавателю, что знает больше, чем на тройку, потому что все старательно учил. Далее начался двухчасовой опрос по всем темам. Пораженный настойчивостью и знаниями парня преподаватель сказал, что начал его уважать, и поставил высший балл.

Помню, когда их отбирали на пилотов истребителей, то на тренажерах многим курсантам становилось плохо. Когда вышел сын, то сказал, что ему хочется еще. Это было его, там он чувствовал драйв, адреналин – все это получал в воздухе, а в жизни, наоборот, стал очень спокойным,

– отметила пани Валентина.

После окончания обучения в звании лейтенанта Александр Мигуля попал в 40-ю бригаду тактической авиации. Еще через год стал старшим лейтенантом, дальше – капитаном. Но, к сожалению, майором уже стал посмертно.

Случайно услышала, как люди говорили, что сын – "Призрак Киева"

О войне и своей службе Александр почти ничего не рассказывал. Мама не спрашивала, потому что понимала, что работа военных летчиков всегда является тайной. В первые дни войны сын сам вышел на связь и спросил, как она.

Тогда вся Украина обсуждала отважных пилотов, которые отчаянно сбивали российские самолеты и ракеты в небе над столицей. Этот собирательный образ впоследствии назвали "Призраком Киева". Валентина Мигуля услышала об этом значительно позже, ведь в начале войны думала только об одном – чтобы сын выжил, чтобы вернулся домой.

Я не хотела лишний раз его тревожить. Сама понимала – все очень серьезно и очень тяжело. Но как-то услышала, что люди в нашем городке говорили, что мой сын – "Призрак Киева". Я даже не знала, что это такое. А тогда Сашу отпустили на 2 дня домой, и я спросила его. Сын только улыбнулся и сказал, что это не только он,

– рассказала женщина.

О героической службе сына, огромном количестве уничтоженных целей, привлечении к работе с западным вооружением, спасенных тысячах мирных жизней – Валентина Мигуля узнала уже после его гибели. Она только ждала, что Александр должен был приехать в короткий отпуск, получить звание майора, а потом отправиться за границу, чтобы учиться летать на F-16. Все документы уже были готовы, но, к сожалению, за штурвал американского истребителя он так и не сел.

Пилот во время службы / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я понимаю, что на службе были разные ситуации, но он никогда не жаловался. Только по глазам я могла увидеть, как ему трудно: иногда казалось, что там слезы, но когда я спрашивала, – Саша сразу отвечал, что все хорошо. Таким он был, не хотел меня волновать", – добавила пани Валентина.

"Тот день как бред": известие о гибели

Валентина переписывалась с Александром накануне гибели. Это был обычный разговор на бытовые темы. Сын помогал маме, поэтому говорили о замене забора, финансах.

На следующий день я проснулась с тяжелыми мыслями: не понимала, почему так чувствую себя, но пошла на работу, там отвлеклась от всего. Вернулась домой в хорошем настроении, думала, что приготовить кушать. Но, когда посмотрела в окно, увидела, что у меня во дворе очень много военных,

– поделилась Валентина.

Сначала подумала, что они разносят повестки, но почему-то ошиблись адресом. Далее женщина вспомнила, что ждала информации о бывшем муже, который пропал без вести. Хотя их дороги разошлись, но они поддерживали хорошие отношения, она благодарна ему за двух детей, ждала с фронта.

"Но когда мне сказали о сыне – я не поверила... Это очень тяжело вспоминать. Тот день, как в тумане. Он как сон, как бред", – сказала женщина.



Александр Мигуля / Фото предоставлено 24 Каналу

На похоронах узнала, что сына выслеживали

Александр в последний раз приезжал домой за месяц до гибели. Тогда никаких плохих мыслей не было, мама радовалась, что сын рядом, верила, что все будет хорошо и Бог его оберегает.

Но в ту ночь, когда Александр ночевал дома, Валентина проснулась от странных звуков. Казалось, будто дрон садится прямо на крышу их дома: он летел очень низко.

Сын тоже сорвался с кровати: было видно, что он переживает, но мне ничего не сказал. А на второй день просто собрался и уехал. О том, что его и их эскадрилью выслеживали, мне рассказали уже на похоронах сына его побратимы. Наверное, этот дрон был не просто так,

– заметила женщина.

Когда сын в последний раз уезжал из дома, она его благословила. Верила, что материнские молитвы берегут ребенка, поэтому отгоняла любые плохие мысли.

О последнем полете и двух самых больших мечтах сына

Оглядываясь назад, Валентина говорит, что, если бы знала, чем все закончится, – никогда бы не пустила сына в армию. Никакие медали, ордена, звания не заменят матери ее ребенка.

Но больше всего болит то, что мечты Александра уже не осуществятся, а вместе с ними и ее собственные. Ведь она больше всего хотела, чтобы дети создали семьи, приезжали к ней с внуками, а двор наполнялся детским смехом.

Самая большая мечта моего сына – это семья и дети, а вторая – военная карьера. Он мечтал летать, говорил, что без неба не может, что это дело всей его жизни. Но все-таки больше всего хотел детей, очень их любил, просто обожал,

– вспомнила мама пилота.

Уже после гибели ей рассказали некоторые детали последнего полета сына. Известно, что Александр выполнил задание, но у него еще оставалось вооружение. Он решил его использовать, сделать еще больше. В тот момент в самолет попали ракеты.

"Возможно, из-за того, что я постоянно о нем думаю, мне порой кажется, что он мне говорит: "Мама, хватит плакать!". Может, это я с собой говорю, но кажется, что это он. Очень хочется, чтобы он мне приснился, чтобы хоть во сне его обнять", – поделилась Валентина.

Любил сестру особенно нежной любовью

Путь к принятию потери для Валентины Мигули начался 12 августа 2024 года. Но только сейчас, почти через год, женщина говорит, что наконец осознает то, что произошло. Именно теперь пришло понимание, что все это правда и сын больше не вернется.

В самые страшные дни мать нашего героя поддержали очень много людей. Ее окутали любовью родные, друзья, коллеги, соседи. За это она им невероятно благодарна. Впрочем, понимает, что у каждого есть свои семьи, работа, проблемы.

Душой я чувствую, что они дальше рядом со мной, но теперь, когда остаюсь в одиночестве со своими мыслями, – мне тяжелее всего. Я не хочу никого беспокоить своей болью, ничего не говорю дочке, потому что хочу, чтобы ее жизнь наладилась. Она молодая, ей нужно жить,

– подчеркнула госпожа Валентина.

Младшая сестра Александра очень им гордилась, а он любил ее особенно нежной любовью. И после смерти брата ей очень трудно.

Любовь Александра: как Валентина поддерживает девушку сына

Тяжело переживает горе и любимая девушка пилота. С ней Александр планировал создать семью.

Она очень горюет, страдает, а я утешаю, говорю, что время заживит раны. Ей только 24. Это время жениться, рожать детей, жить. Мне бы очень хотелось, чтобы эта девушка была моей невесткой, но не так случилось... Надеюсь, она еще встретит любовь, потому что я очень хочу, чтобы она была счастливой,

– сказала госпожа Валентина.

Пилот с любимой девушкой / Фото предоставлено 24 Каналу

Жизнь после потери: где искать силы

В первые дни после трагедии было абсолютное неприятие, непонимание, что делать дальше. Но женщина заставляла себя куда-то идти, общаться с людьми. Именно это помогло ей спастись. Так не оставалось времени на тяжелые мысли.

Людям, которые переживают потерю, госпожа Валентина советует никогда не оставаться в одиночестве, потому что одиночество – это самый большой враг. Оно подкрадывается и незаметно, день за днем нас убивает.

Сейчас я хожу на работу, чтобы быть среди людей: так морально легче. Я понимаю, что каждый реагирует на горе по-разному, но если закрыться в себе, перестать общаться с людьми – будет еще хуже, боль будет только сильнее,

– подчеркнула женщина.

Военный пилот погиб 12 августа 2024 года / Фото предоставлено 24 Каналу

Также ее поддерживают встречи с семьями военных, которые потеряли родных. Сейчас для них организуют много мероприятий, событий, чтобы они могли хоть немного забыться, пообщаться, ведь боль – одна на всех.

А еще женщина ждет присвоения ее сыну звания Героя Украины. Об этом ходатайствовали его собратья, командование бригады; необходимые 25 тысяч подписей уже собрали, поэтому сейчас решение за президентом.

"Я верю в Бога, постоянно молилась за сына и даже сейчас – мое утешение в церкви. Наверное, мои молитвы были плохие. Возможно, сына впереди ждало что-то хуже. Я не знаю... Есть очень много вопросов, на которые я до сих пор ищу ответы", – поделилась женщина.

В одном из своих первых интервью 22-летний Александр Мигуля говорил, что настоящий пилот должен быть умным и смелым. Своей короткой, но яркой жизнью он не раз доказал, что был именно таким – очень умным и невероятно смелым.

Видимо, сегодня никто не скажет, сможет ли его мама найти ответы на свои мучительные вопросы. Но мы точно знаем, что жизнь и подвиг ее сына – красноречивее, чем любые слова.