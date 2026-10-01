В Израиле считают, что пилот рейса Flydubai "пытался совершить теракт, подобный событиям 11 сентября"

В Израиле рассматривают версию, согласно которой пилот рейса Flydubai мог планировать теракт по сценарию 11 сентября. Во время полета один из пилотов ранил ножом другого, после чего самолет начал входить в штопор.

Пассажирам и членам экипажа удалось вмешаться в ситуацию и восстановить контроль над самолетом. Об этом сообщает N12.

Появилась версия о пилоте Flydubai

Министр обороны Израиля Израиль Кац заявил, что инцидент мог быть попыткой джихадистской атаки.

Серьезный инцидент на самолете FlyDubai был попыткой джихадистского нападения, которое удалось сорвать только благодаря героизму нескольких израильских пассажиров, проникших в кабину пилотов, обезвредили пилота и собственноручно вернули управление самолетом другой команде пилотов, находившейся там,

– сказал Кац.

Он также озвучил версию о возможном плане нападавшего – намерением террориста было разбить самолет вместе со всеми его пассажирами.

Одной из основных версий следствия является сценарий, подобный терактам 11 сентября. Второй пилот мог убить командира и направить самолет вместе с пассажирами на территорию Израиля. Потенциальной целью атаки могло стать одно из высотных зданий в Тель-Авиве.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал инцидент очень серьезным и поблагодарил пассажиров, которые помогли взять ситуацию под контроль.

Он добавил, что Израиль поддерживает пассажиров рейса и будет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами в ходе расследования.

"Они являются нашими партнерами и союзниками и борются с терроризмом вместе с нами. Война с терроризмом не прекращается – это факт",

– сказал он.

Напомним, утром 30 сентября произошел серьезный инцидент на рейсе из Дубая в Израиль. Почти все пассажиры на борту были израильтянами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пообщался с одним из пассажиров рейса. Тот описал, как самолет начал терять управление.

Он сказал мне, что ему каким-то образом удалось проникнуть в кабину пилотов вместе с одним из членов экипажа, и что вместе они обезвредили пилота, который ударил его ножом, когда тот пытался саботировать системы самолета,

– пояснил он.

По словам Нетаньяху, другой член экипажа также попал в кабину и помог стабилизировать самолет.

"Я преклоняюсь перед этими героями, проявившими исключительную находчивость и мужество. Они спасли много жизней и предотвратили большую катастрофу", – сказал Нетаньяху.

Пилот, напавший на другого члена экипажа, был арестован, а е власти Саудовской Аравии проводят его допрос. Израильские органы безопасности продолжают выяснять все обстоятельства инцидента и готовятся к возможным новым угрозам.