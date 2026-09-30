Как отмечается в официальном заявлении министра обороны Израиля Исраэля Каца, инцидент на борту самолета авиакомпании flydubai квалифицировали как попытку джихадистского теракта.

Что говорят в Минобороны Израиля?

По его словам, у нападающего было четкое намерение уничтожить самолет вместе со всеми пассажирами.

Трагедию удалось предотвратить благодаря решительным действиям нескольких пассажиров, находившихся на борту. Они смогли выломать дверь в кабину пилотов и физически обезвредить злоумышленника.

Этот тяжкий инцидент на самолете flydubai был попыткой джихадистского теракта, которую удалось сорвать только благодаря мужеству нескольких пассажиров,

– заявил министр обороны Израиля.

Заметим, что Исраэль Кац говорил о гражданах Израиля – они якобы предотвратили теракт. В то же время в медиа писали, что среди пассажиров были внештатные пилоты – украинец и россиянин. Именно благодаря им самолет удалось усадить.

Отмечалось также, что у капитана самолета гражданство ОАЭ, а второй пилот происходит из Омана. Последний, по данным СМИ, и ранил своего коллегу, из-за чего возникла опасная ситуация.

Детали нападения в воздухе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своем видеообращении подтвердил, что большинство пассажиров рейса составляли граждане Израиля.

Он отметил, что самолет уже приближался к воздушному пространству страны, когда один из пилотов нанес удар своему коллеге. Глава правительства рассказал о разговоре с одним из пассажиров, который непосредственно участвовал в спасении лайнера. По его словам, судно внезапно начало стремительно терять высоту.

Он рассказал мне, что самолет ушел в пике. Ему удалось прорваться в кабину вместе с членом экипажа, и вместе они остановили пилота, пытавшегося повредить системы самолета,

– отметил премьер-министр Израиля.

После нейтрализации нападающего управление лайнером взял на себя находящийся в салоне другой член летного экипажа. Ему удалось стабилизировать курс и усадить самолет на территории Саудовской Аравии.

Расследование и меры безопасности

Подозреваемого допрашивают правоохранительные органы Саудовской Аравии. Израильские спецслужбы получили поручение разработать дополнительные меры по предотвращению подобных угроз в будущем.

Израильская сторона находится в постоянном контакте с саудовскими властями для обеспечения безопасности пассажиров и их возвращения домой.