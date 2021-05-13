Дмитрий Разумков заявил, что информация об аварийной посадке вертолета, на котором он возвращался в Киев, несколько преувеличена. В то же время спикер заявил, что неприятный инцидент с летательным аппаратом все-таки был.

По словам спикера Разумкова, вертолет посадили из-за технических проблем. Однако ситуацию удалось урегулировать благодаря профессионализму всех причастных.

Заметьте Еще много работы, чтобы КПВВ стали музеями, – Разумков об оккупированном Крыме

Были определенные технические проблемы. Нужно отдать должное: пилоты, как всегда, молодцы, Национальная гвардия, как всегда, четко выполняет свои функции, качественно, профессионально, за что хотелось бы поблагодарить. Мы нормально вернулись, нормально сели,

– признался Разумков.

Политик подчеркнул, что из Херсона в Киев они с коллегами "не летели, а быстро ехали".

Что было раньше