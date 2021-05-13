Пилоты – молодцы, – Разумков об инциденте с вертолетом
Дмитрий Разумков заявил, что информация об аварийной посадке вертолета, на котором он возвращался в Киев, несколько преувеличена. В то же время спикер заявил, что неприятный инцидент с летательным аппаратом все-таки был.
Источник:24 канал
По словам спикера Разумкова, вертолет посадили из-за технических проблем. Однако ситуацию удалось урегулировать благодаря профессионализму всех причастных.
Заметьте Еще много работы, чтобы КПВВ стали музеями, – Разумков об оккупированном Крыме
Были определенные технические проблемы. Нужно отдать должное: пилоты, как всегда, молодцы, Национальная гвардия, как всегда, четко выполняет свои функции, качественно, профессионально, за что хотелось бы поблагодарить. Мы нормально вернулись, нормально сели,
– признался Разумков.
Политик подчеркнул, что из Херсона в Киев они с коллегами "не летели, а быстро ехали".
Что было раньше
- Разумков и его коллега спикер Сеймаса Литвы Виктория Чмилите-Нильсен 13 мая посетили Херсонскую область. Там политики побывали на территории КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".
- Разумков и Чмилите-Нильсен ознакомились с порядком осуществления пограничного и таможенного контроля на админгранице, а также – с работой сервисной зоны.
- Вернуться в Киев Разумков решил на вертолете. Впоследствии украинские СМИ сообщили, что летательный аппарат совершил экстренную посадку в аэропорту Херсона. Инцидент произошел сразу после вылета.
Поделиться новостью