Пілоти – молодці, – Разумков про інцидент з вертольотом
Дмитро Разумков заявив, що інформація про аварійну посадку вертольота, на якому він повертався до Києва, є дещо перебільшеною. Водночас спікер заявив, що неприємний інцидент з літальним апаратом все-таки був.
Джерело:24 канал
За словами спікера Разумкова, вертоліт посадили через технічні проблеми. Однак ситуацію вдалося врегулювати завдяки професіоналізму усіх причетних.
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Були певні технічні проблеми. Потрібно віддати належне: пілоти, як завжди, молодці, Національна гвардія, як завжди, чітко виконує свої функції, якісно, професійно, за що хотілося б подякувати. Ми нормально повернулися, нормально сіли,
– зізнався Разумков.
Політик наголосив, що з Херсона до Києва вони з колегами "не летіли, а швидко їхали".
Що було раніше
- Разумков та його колега спікерка Сеймасу Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен 13 травня відвідали Херсонську область. Там політики побували на території КПВВ "Чонгар" та "Каланчак".
- Разумков та Чмілітє-Нільсен ознайомилися з порядком здійснення прикордонного та митного контролю на адмінмежі, а також – з роботою сервісної зони.
- Повернутися до Києва Разумков вирішив на вертольоті. Згодом українські ЗМІ повідомили, що літальний апарат здійснив екстрену посадку в аеропорту Херсона. Інцидент стався відразу після вильоту.
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