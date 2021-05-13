Дмитро Разумков заявив, що інформація про аварійну посадку вертольота, на якому він повертався до Києва, є дещо перебільшеною. Водночас спікер заявив, що неприємний інцидент з літальним апаратом все-таки був.

За словами спікера Разумкова, вертоліт посадили через технічні проблеми. Однак ситуацію вдалося врегулювати завдяки професіоналізму усіх причетних.

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Були певні технічні проблеми. Потрібно віддати належне: пілоти, як завжди, молодці, Національна гвардія, як завжди, чітко виконує свої функції, якісно, професійно, за що хотілося б подякувати. Ми нормально повернулися, нормально сіли,

– зізнався Разумков.

Політик наголосив, що з Херсона до Києва вони з колегами "не летіли, а швидко їхали".

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