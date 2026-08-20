Об этом 24 Каналу сообщили в компании "Дикие Шершни".

Что известно о новых рекордах по сбиванию дронов?

В начале августа пилот Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины (ЦСО "Альфа" СБУ) поразил вражескую цель на высоте 6 955 метров.

А уже через неделю экипаж "Клевер" отряда беспилотных систем "Гром" 27-го отдельного полка Национальной гвардии имени князя Святослава Ярославовича (27 ОП НГУ) перехватил российский БПЛА на высоте 7 472 метров.

Предыдущий рекорд по высоте пораженной цели установил 105-й пограничный отряд имени князя Владимира Великого Госпограничной службы, бойцы которого уничтожили российский беспилотник на высоте 6 858 метров.

Сбивание вражеского беспилотника: смотрите видео, предоставленное 24 Каналом

Охота на ZALA Z-20

Напомним, в течение последних месяцев успешные сбивания вражеских целей перехватчиками Sting регулярно фиксируются на высотах 6–7 километров.

Большинство ликвидированных целей – это российские разведывательные БПЛА ZALA Z-20. Враг направляет их все выше, пытаясь скрыться от украинской ПВО. Впрочем, мастерство пилотов Sting доказывает: в украинском небе безопасных мест для оккупантов нет.

Стоимость одного беспилотника ZALA Z-20 оценивается в 200 000 долларов. Следовательно, уничтожение каждого такого российского БПЛА наносит ощутимый ущерб врагу, и что важнее – нивелирует попытки оккупантов проводить аэроразведку и корректировать свои удары.

Следует также отметить, что помимо уничтожения вражеских разведчиков, скоростной дрон-перехватчик Sting с осени прошлого года неизменно занимает первое место по количеству сбитых российских беспилотников типа "Шахед".

По подтвержденным данным, с начала 2026 года с помощью этих перехватчиков боевые подразделения Сил обороны уничтожили более 11 000 российских беспилотников "Шахед"/"Герань" и "Гербера" различных модификаций, в том числе – реактивных. В частности, только в течение июля было поражено более 2000 вражеских целей такого типа.