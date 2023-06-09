Такое мнение высказал Вальдемар Скшипчак, польский генерал, экскомандующий сухопутными войсками Польши. Он считает, что подготовка украинских пилотов на западных самолетах продолжается уже давно, "поскольку обучение пилота на F-16 должно проходить в течение двух лет".

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F-16 могут появиться в Украине до конца лета

Польский генерал считает, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою. Он убежден, что через два – три месяца у Украины будут самолеты F-16.

Сейчас же должно быть только принято решение: из каких стран будут самолеты. США имеют многие истребители этого типа в пустыне в Аризоне и могут их передать. На мой взгляд, через два – три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать,

– сказал он.

Кроме того, Вальдемар Скшипчак прокомментировал то, что Украина могла бы получить самолеты от Австралии. Речь идет об истребителях F/A-18 Hornet.

"Самолеты F-18 также очень хороши, их использует, например, Финляндия. Важно то, чтобы украинские пилоты были готовы их обслуживать и чтобы эти самолеты имели новейшее вооружение", – отметил он.

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