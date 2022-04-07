Pink Floyd выпустил песню с вокалом Андрея Хлывнюка "Ой у лузі червона калина"

Легендарная группа Pink Floyd выпустила первую за 28 лет песню "Hey Hey Rise Up". Музыканты использовали вокал Андрея Хлывнюка – солиста группы Бумбокс.

Таким образом группа выразила поддержку Украине во время войны, которую начала Россия.

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Последний раз группа выпускала новую оригинальную музыку 28 лет назад, хотя в 2014 году Гилмор и барабанщик Ник Мейсон собрались, чтобы сыграть отрывки из своего альбома 1994 The Division Bell как дань уважения покойному клавишнику группы Рику Райту.

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