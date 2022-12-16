Об этом российский публицист и оппозиционный политик из США рассказал 24 каналу. В то же время главный рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что о выводе войск не может быть и речи.
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По словам российского публициста, на самом деле в Кремле нет единой позиции относительно того, как России нужно дальше действовать в войне против Украины.
Я думаю, что какая-то часть окружения Владимира Путина уговаривает (вывести войска из Украины – 24 канал). Однако, посмотрите, что происходит на российских пропагандистских каналах. Там пошел полный "разнос",
– отметил Пионтковский.
Раскол в Кремле из-за войны в Украине
Как рассказал политик, разные пропагандисты получают указания "из разных башен Кремля".
Пионтковский объяснил, что после потери оккупантами Херсона в России сформировались 2 ярко выраженные группы людей, имеющих разные взгляды на события в Украине:
- партия войны;
- партия мира.
По словам публициста, не следует идеализировать вторую группу.
"Они – такие же негодяи, как и партия войны. Ведь 24 февраля все они поддерживали нападение России на Украину", – подчеркнул Пионтковский.
Андрей Пионтковский рассказал о настроениях в Кремле: смотрите видео
"Предатели" в окружении Путина
Оппозиционный политик сообщил, что в кремлевских телеграмм-каналах активно распространяют фамилии людей, относящихся к так называемой партии мира. В этот лагерь входят представители экономического блока:
- министр финансов России Антон Силуанов;
- глава Центрального банка Эльвира Набиуллина;
- министр экономического развития Максим Решетников.
Как отметил политик, к этим людям их оппоненты относятся крайне негативно.
Их считают изменниками, которые подчеркивают катастрофические последствия войны для экономики,
– отметил публицист.
Борьба в Кремле продолжается
Оппозиционный политик добавил, что между условными партиями мира и войны идет борьба за влияние на российского диктатора.
"Все это породила потеря россиянами Херсона. А вот Мелитополь, о котором сказал Валерий Залужный, ускорит этот процесс", – сказал Пионтковский.
Война России против Украины: главное
- Российские военные продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Украинские воины сдерживают оккупантов и дают отпор захватчикам.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные должны удержать действующую линию фронта и не потерять позиции, создать резервы и усилить противовоздушную и противоракетную оборону.
- Также Залужный подчеркнул, что для ВСУ важно подготовиться к новой фазе войны, которая может начаться в феврале. Он подчеркнул, что Россия может пойти в наступление по разным направлениям, в том числе и на Киев.