Об этом российский публицист и оппозиционный политик из США рассказал 24 каналу. В то же время главный рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что о выводе войск не может быть и речи.

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По словам российского публициста, на самом деле в Кремле нет единой позиции относительно того, как России нужно дальше действовать в войне против Украины.

Я думаю, что какая-то часть окружения Владимира Путина уговаривает (вывести войска из Украины – 24 канал). Однако, посмотрите, что происходит на российских пропагандистских каналах. Там пошел полный "разнос",

– отметил Пионтковский.

Раскол в Кремле из-за войны в Украине

Как рассказал политик, разные пропагандисты получают указания "из разных башен Кремля".

Пионтковский объяснил, что после потери оккупантами Херсона в России сформировались 2 ярко выраженные группы людей, имеющих разные взгляды на события в Украине:

партия войны;

партия мира.

По словам публициста, не следует идеализировать вторую группу.

"Они – такие же негодяи, как и партия войны. Ведь 24 февраля все они поддерживали нападение России на Украину", – подчеркнул Пионтковский.

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"Предатели" в окружении Путина

Оппозиционный политик сообщил, что в кремлевских телеграмм-каналах активно распространяют фамилии людей, относящихся к так называемой партии мира. В этот лагерь входят представители экономического блока:

министр финансов России Антон Силуанов;

глава Центрального банка Эльвира Набиуллина;

министр экономического развития Максим Решетников.

Как отметил политик, к этим людям их оппоненты относятся крайне негативно.

Их считают изменниками, которые подчеркивают катастрофические последствия войны для экономики,

– отметил публицист.

Борьба в Кремле продолжается

Оппозиционный политик добавил, что между условными партиями мира и войны идет борьба за влияние на российского диктатора.

"Все это породила потеря россиянами Херсона. А вот Мелитополь, о котором сказал Валерий Залужный, ускорит этот процесс", – сказал Пионтковский.

Обратите внимание! Генерал Валерий Залужный в интервью The Economist отметил, что Украина вернет Крым, если продвинется на несколько километров вглубь фронта. Главнокомандующий ВСУ заверил, что освобождение Мелитополя дало бы Украине полный огневой контроль над наземным коридором, ведь оттуда ВСУ могли бы обстреливать Крымский перешеек.

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