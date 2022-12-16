Про це російський публіцист та опозиційний політик зі США розповів 24 каналу. Водночас головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що про виведення військ не може бути й мови.

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За словами російського публіциста, насправді у Кремлі немає єдиної позиції щодо того, як Росії потрібно далі діяти у війні проти України.

Я думаю, що якась частина оточення Владіміра Путіна вмовляє (вивести війська з України – 24 канал). Однак подивіться, що відбувається на російських пропагандистських каналах. Там пішов повний "рознос",

– зазначив Піонтковський.

Розкол у Кремлі через війну в Україні

Як розповів політик, різні пропагандисти отримують вказівки "з різних башт Кремля".

Піонтковський пояснив, що після втрати окупантами Херсона у Росії сформувалися 2 яскраво виражені групи людей, які мають різні погляди на події в Україні:

партія війни;

партія миру.

За словами публіциста, не варто ідеалізувати другу групу.

"Вони – такі ж негідники, як і партія війни. Адже 24 лютого усі вони підтримували напад Росії на Україну", – наголосив Піонтковський.

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"Зрадники" в оточенні Путіна

Опозиційний політик повідомив, що у кремлівських телеграм-каналах активно поширюють прізвища людей, яких відносять до так званої партії миру. До цього табору входять представники економічного блоку:

міністр фінансів Росії Антон Сілуанов;

глава Центрального банку Ельвіра Набіулліна;

міністр економічного розвитку Максим Рєшетніков.

Як зазначив політик, до цих людей їхні опоненти ставляться вкрай негативно.

Їх вважають зрадниками, які підкреслюють катастрофічні наслідки війни для економіки,

– зауважив публіцист.

Боротьба у Кремлі триває

Опозиційний політик додав, що між умовними партіями миру та війни триває боротьба за вплив на російського диктатора.

"Усе це породила втрата росіянами Херсона. А ось Мелітополь, про який сказав Валерій Залужний, лише прискорить цей процес", – сказав Піонтковський.

Зверніть увагу! Генерал Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist зазначив, що Україна поверне Крим, якщо просунеться на кілька кілометрів вглиб фронту. Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що звільнення Мелітополя дало б Україні повний вогневий контроль над наземним коридором, адже звідти ЗСУ могли б обстрілювати Кримський перешийок.

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