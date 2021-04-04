За время войны на Донбассе работники ГСЧС обезвредили около 220 тысяч взрывоопасных приборов. Из них более 70 тысяч – в 2020 году.

Соответствующую информацию в ГСЧС обнародовали к Международному дню просвещения касательно минной безопасности и помощи в противоминной деятельности. Его ежегодно отмечают 4 апреля.

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Пиротехники ГСЧС проверили участки территорий общей площадью более 32 тысяч гектаров, а также акватории водных объектов площадью 101 гектар.

В течение прошлого года изъяли и уничтожили более 70 тысяч взрывоопасных предметов, среди них не менее 2 100 авиационных бомб.

100 пиротехнических расчетов ГСЧС численностью более 600 человек личного состава разминируют земли от взрывоопасных предметов по всей Украине. Кроме того, более 100 работников ежедневно выполняют задачи по разминированию территории Донецкой и Луганской областей.

Они – герои нашего времени, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других от смертельной опасности, которую несут боеприпасы,

– отметили в ГСЧС.

Спасатели также постоянно проводят информационно-разъяснительную работу с населением. Они рассказывают людям о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов.

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