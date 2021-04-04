Піротехніки ДСНС знищили понад 2 тисячі авіаційних бомб у 2020 році
За час війни на Донбасі працівники ДСНС знешкодили близько 220 тисяч вибухонебезпечних приладів. З них понад 70 тисяч – у 2020 році.
Джерело:ДСНС
Відповідну інформацію у ДСНС оприлюднили до Міжнародного дня просвіти щодо мінної безпеки та допомоги в протимінній діяльності. Його щороку відзначають 4 квітня.
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Піротехніки ДСНС перевірили ділянки територій загальною площею понад 32 тисячі гектарів, а також акваторії водних об'єктів площею 101 гектар.
Упродовж минулого року вилучили та знищили понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед них щонайменше 2 100 авіаційних бомб.
100 піротехнічних розрахунків ДСНС чисельністю понад 600 людей особового складу розміновують землі від вибухонебезпечних предметів по всій Україні. Крім того, понад 100 працівників щодня виконують завдання з розмінування території Донецької та Луганської областей.
Вони — герої сьогодення, які, ризикуючи власним життям, рятують інших від смертельної небезпеки, що несуть боєприпаси,
– наголосили у ДСНС.
Рятувальники також постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням. Вони розповідають людям про правила поведінки під час виявлення підозрілих предметів.
Заміновані території України: що відомо
- За даними ООН, наша країна перебуває серед лідерів за кількість замінованих територій. У регіонах, де існує мінна небезпека, живе близько 2 мільйони людей, з них 240 тисяч – діти.
- Відомо, що з початку війни на Донбасі 1190 людей загинули або отримали поранення підірвавшись на мінах.
- Крім того, жертвами мін стають діти, адже підіймають їх, бо думають, що це іграшки. Зокрема, 42 дитини загинули, а 144 – отримали поранення.
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