Писанки и Шевченко: глава МИД Канады трогательно поздравила украинцев с Пасхой

Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая имеет украинские корни, поздравила всех православных и греко-католиков украинцев с праздником Пасхи.

Слова приветствия вместе с фото пасхальной корзинки она опубликовала на своей странице в Twitter.

Читайте также: Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Так, в праздничной корзинке руководительницы канадского МИД лежат писанки, а стоит она на полотенце со стихами Тараса Шевченко.

Для всех украинских православных и греко-католиков украинцев в Канаде, Украине и по всему миру, празднующих сегодня: Счастливой Пасхи!

– написала глава МИД Канады, добавив традиционное "Христос воскрес!".

Отметим, поздравления с Пасхальными праздниками получили также те, кто находится в российском плену. Украинцы в России поздравили пленных моряков накануне Пасхи. Вместе с союзом украинских женщин Москвы они передали 24 украинским военнопленным морякам праздничные пакеты-корзинки с приветственными открытками.

Кроме того, с поздравлениями к украинцам обратились действующий Президент Петр Порошенко, лидер президентских выборов Владимир Зеленский, глава правительства Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие украинские политические деятели.