10:39
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Писанки и Шевченко: глава МИД Канады трогательно поздравила украинцев с Пасхой

      28 Читати новину українською
      Христя Фриланд поздравила украинцев с Пасхальными праздниками
      Христя Фриланд поздравила украинцев с Пасхальными праздниками / Фото из открытых источников

      Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая имеет украинские корни, поздравила всех православных и греко-католиков украинцев с праздником Пасхи.

      Слова приветствия вместе с фото пасхальной корзинки она опубликовала на своей странице в Twitter.

      Читайте также: Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы

      Так, в праздничной корзинке руководительницы канадского МИД лежат писанки, а стоит она на полотенце со стихами Тараса Шевченко.

      Для всех украинских православных и греко-католиков украинцев в Канаде, Украине и по всему миру, празднующих сегодня: Счастливой Пасхи!
      – написала глава МИД Канады, добавив традиционное "Христос воскрес!".

      Отметим, поздравления с Пасхальными праздниками получили также те, кто находится в российском плену. Украинцы в России поздравили пленных моряков накануне Пасхи. Вместе с союзом украинских женщин Москвы они передали 24 украинским военнопленным морякам праздничные пакеты-корзинки с приветственными открытками.

      Кроме того, с поздравлениями к украинцам обратились действующий Президент Петр Порошенко, лидер президентских выборов Владимир Зеленский, глава правительства Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие украинские политические деятели.

       

      blog_ava
      Boeing 767 приземлился с горящим двигателем (видео)
      сегодня
      435
      Теги: Новости Украины Христя Фриланд Пасха Канада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      сегодня , 10:35 Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      2
      Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      сегодня , 10:00 Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      106
      ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      сегодня , 08:41 ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      Злой Одессит 1308
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2427
      Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      28 апреля , 21:00 Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      Віталій Шабунін 488
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      К Тимошенко хотят привести массажиста
       22 октября 2011 , 17:30 34
      Оккупанты почувствовали санкции: крымским заводам не хватает бутылок для вина
       24 апреля , 11:38
      Главные новости футбола 9 января: Зинченко забил классный дебютный гол за Манчестер Сити, тренерская отставка в УПЛ
       10 января , 07:00
      Экс-главу Renault-Nissan освободили под залог
       6 марта , 11:30
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук