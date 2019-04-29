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      Писанки та Шевченко: голова МЗС Канади зворушливо привітала українців з Великоднем

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      Христя Фріланд привітала українців із Великодніми святами
      Христя Фріланд привітала українців із Великодніми святами / Фото з відкритих джерел

      Голова Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка має українське коріння, привітала усіх православних та греко-католиків українців зі святом Великодня.

      Слова привітання разом із фото великоднього кошика вона опублікувала на своїй сторінці у Twitter. 

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      Так, у святковому кошику очільниці канадського ЗМС лежать писанки, а стоїть він на рушнику із віршами Тараса Шевченка.

      Для всіх українських православних і греко-католиків українців в Канаді, Україні та по всьому світу, що святкують сьогодні: Щасливого Великодня!
       – написала голова МЗС Канади, додавши традиційне "Христос воскрес!".

      Зазначимо, привітання із Великодніми святами отримали також ті, хто перебуває у російському полоні. Українці у Росії привітали полонених моряків напередодні Великодня. Разом із спілкою українських жінок Москви вони передали 24 українським військовополоненим морякам святкові пакунки-кошики із привітальними листівками.

      Окрім того, із привітаннями до українців звернулися чинний Президент Петро Порошенко, лідер президентських виборів Володимир Зеленський, глава уряду Володимир Гройсман, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов та інші українські політичні діячі.

       

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      Теги: Новини України Канада Великдень Христя Фріланд
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