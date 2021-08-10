Туристов эвакуировали

Обращение о помощи поступило спасателям в 11:30. Известно, что туристическая группа состояла из 28 человек.

Читайте также На Говерле 24-летнего львовянина укусила змея

Туристы из Запорожской области двигались по маршруту в районе горы Клифа Раховского района.

На высокогорье у экстремалов ухудшилось самочувствие, а трое детей 10, 12 и 14 лет нуждались в помощи в транспортировке в больницу,

– рассказали в ГСЧС.

На помощь туристам отправились спасатели на автомобиле высокой проходимости и квадроцикле. Они добрались до пострадавших, оказали детям первую помощь и отвезли в село Луги. Там пострадавших уже ждала карета скорой помощи.

Вместе с пострадавшими детьми спасатели эвакуировали еще 5 туристов этой группы:

2 взрослых;

3 несовершеннолетних.

Последние инциденты в Карпатах