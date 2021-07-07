Пресс-служба полиции Ивано-Франковской области сообщила, что "в настоящее время полиция на месте происшествия, устанавливает обстоятельства аварии и персональные данные 4 погибших". По данным правоохранителей, "7 июля в 11:45 в полицию поступило сообщение о ДТП".

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Предварительно следователи установили, что автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находилось 4 человека: 3 мужчин и женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков,

– говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители "устанавливают также возраст и место жительства погибших".

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и друзьям погибших.

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