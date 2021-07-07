Пресслужба поліції Івано-Франківської області повідомила, що "на цей час поліція на місці події, встановлює обставини аварії та персональні дані 4 загиблих". За даними правоохоронців, "7 липня о 11:45 до поліції надійшло повідомлення про ДТП".

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Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало 4 людей: 3 чоловіків і жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків,

– мовиться у повідомленні.

Наразі правоохоронці "встановлюють також вік і місце проживання загиблих".

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і друзям загиблих.

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