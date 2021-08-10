Туристів евакуювали

Звернення про допомогу надійшло рятувальникам об 11:30. Відомо, що туристична група складалася з 28 осіб.

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Туристи із Запорізької області рухалися маршрутом в районі гори Клифа Рахівського району.

На високогір'ї в екстремалів погіршилося самопочуття, а троє дітей віком 10, 12 та 14 років потребували допомоги в транспортуванні до лікарні,

– розповіли у ДСНС.

На допомогу туристам вирушили рятувальники на автомобілі високої прохідності та квадроциклі. Вони добралися до потерпілих, надали дітям першу допомогу та відвезли у село Луги. Там на постраждалих вже чекала карета швидкої допомоги.

Разом з потерпілими дітьми рятувальники евакуювали ще 5 туристів цієї групи:

2 дорослих;

3 неповнолітніх.

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