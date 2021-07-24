Экс-генпрокурор Пискун объяснил, почему выкрутил розетки перед выселением с госдачи

Бывший генпрокурор Святослав Пискун во время выселения с государственной дачи в Конча-Заспе прихватил с собой даже розетки и унитазы. Экс-чиновник объяснил, почему забрал из дома все.

Забрал личные вещи, – Пискун

Политик отметил, что забрал с дачи свои личные вещи. Так, по его словам, делают все люди во время переезда.

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Дом я получил в виде несбалансированной кирпичной коробки без электричества, отопления и коммуникаций. Более 10 лет делали ремонт,

– отметил бывший генпрокурор.

Пискун подчеркнул, что не жил в доме уже 4 месяца, поэтому ему "все равно, куда делись унитазы". В то же время все розетки и лампочки сложены на подоконнике в офисе: "Их нужно было вернуть после ремонта".

Что известно о выселении бывшего чиновника с госдачи

На выселение Пискуну понадобился целый месяц. По словам директора дома отдыха Конча-Заспа Александра Гурина, бывший чиновник построил дом в 2000-х. В ремонт он вложил 6 миллионов гривен.

Однако в мае 2021 года с экс-генпрокурором в одностороннем порядке расторгли договор аренды госдачи, которую он получил в 49 лет. Поэтому Пискун и съехал.