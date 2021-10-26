Инцидент произошел еще 22 октября около 17:30 в селе Копылы Полтавского района. Правоохранителям удалось обнаружить правонарушителя.

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Автомобиль зарегистрирован на женщину

Киевлянин, авто которого обстреляли неподалеку от местного ресторана, заявил, что нападавший был мужчиной. Однако стражи порядка установили, что Porsche Cayenne принадлежит жительнице Полтавщины. Машину нашли в одном из сел области.

Полиция также установила личность нападающего, однако его имя не называют. Мужчине сообщили о подозрении по статье хулиганство. Следствие продолжается, стражи порядка пытаются выяснить причины нападения на авто Renault.

Обратите внимание! За совершение этого преступления подозреваемому грозит от 3 до 7 лет заключения.

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