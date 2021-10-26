Інцидент трапився ще 22 жовтня близько 17:30 у селі Копили Полтавського району. Правоохоронцям вдалося знайти правопорушника.

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Автомобіль зареєстрований на жінку

Киянин. авто якого обстріляли неподалік місцевого ресторану, заявив, що нападник був чоловіком. Однак правоохоронці встановили, що Porsche Cayenne належить мешканці Полтавщини. автівку знайшли в одному із сіл області.

Поліція також встановила особу нападника, однак його імені не називають. Чоловіку повідомили про підозру за статтею хуліганство. Слідство триває, правоохоронці намагаються з'ясувати причини нападу на авто Renault.

Зверніть увагу! За вчинення цього злочину підозрюваному загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

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