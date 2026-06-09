Зеленский ответил, дали ли результаты письма к Путину и Трампу

За последние несколько недель президент Зеленский написал письма Трампу, Путину и не только. Он считает, что они дали конкретные результаты.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с медиа вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии 9 июня.

Смотрите также Мы будем запускать по 600 дронов и ракет по России, они почувствуют войну так, как мы, - Зеленский

Что сказал Зеленский о письмах Трампу и Путину?

Владимир Зеленский рассказал, что в течение месяца отправил несколько писем в различные институты, в частности в ЕС, в Конгресс и Трампа, а также к Путину.

В письме к США украинский президент пытался привлечь внимание Штатов к войне в Украине, ведь те сосредоточились на Ближнем Востоке.

У меня были разные цели. Например,, пишучи Соединенным Штатам, я действительно хотел сделать все, чтобы сместить их немножко, хотя бы немножко, с Ближнего Востока к ситуации в Украине. Я не хочу, не могу поделиться с вами всеми деталями, но мое государство нуждается в очень значительном количестве антибаллистических возможностей,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что результат получил, но не может поделиться им сейчас.

Письмо к Путину имело отдельную цель, которую тоже удалось достичь.

У меня была цель, когда я отправлял письмо Путину, и я думаю, что я получил результат, который был нужен,

– отметил президент Украины.

Напомним, что в письме к Трампу Зеленский обратился к нему со словами: "Разве мы не заслужили место среди союзников США после того, что прошли вместе?" Глава государства писал о критическом дефиците противоракетной обороны в Украине.

А в письме Путину Зеленский, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Россия рассматривает планы войны еще и на 2027 и 2028 годы. Озвучил он и потери – более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными ежемесячно.

Сам диктатор заявил, что "быстро" посмотрел обращение Зеленского. Он там нашел "элементы хамства", заявив, что это попытка сорвать возможность личной встречи, на которую он и сам не согласился.