"Я больше не буду думать только о мире": Трамп направил письмо с угрозами относительно Гренландии

Дональд Трамп направил письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Стере. В нем президент США выразил позицию по Гренландии и аргументировал необходимость полного контроля над островом.

Копию письма получили журналисты PBS News, передает 24 Канал.

О чем Трамп написал в письме?

В обращении к премьеру Норвегии Дональд Трамп отметил, что отныне он не будет ограничиваться мыслями о мире, поскольку Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира.

Учитывая то, что ваша страна (Норвегия – 24 Канал) решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил более 8 войн, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире – хотя он всегда будет оставаться приоритетом – но теперь могу думать о том, что является хорошим и правильным для Соединенных Штатов Америки,

– написал в письме президент США.

Кроме того, Трамп отметил, что Дания не сможет защитить Гренландию от России или Китая, а он якобы сделал для НАТО больше, чем кто-либо. Также лидер Штатов поставил под сомнение "право собственности" Дании на остров, мол, нет никаких письменных документов, которые бы это подтвердили.

Американский лидер подчеркнул, что мир не будет безопасным, если США не будут иметь полного и тотального контроля над Гренландией.

По данным PBS News, копия письма была направлена нескольким европейским посольствам в Вашингтоне. Впрочем, в Белом доме пока не комментировали и не подтверждали существование этого документа.

Какие заявления по Гренландии недавно сделал Трамп?