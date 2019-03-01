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      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: вернувшихся не всегда встречают с радостью

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      Вернуться в Луганск непросто
      Вернуться в Луганск непросто / Depo.ua

      Интересное и совершенно новое явление последних четырех лет – ставленичество. Не путайте с наставничеством, при общем корне этих слов смысл явлений немного разный. Ставленичество – это когда уехавший из "республики" начальник оставляет вместо себя своего человека, чтобы вернувшись занять эту же должность.

      Это как способ консервирования своей довоенной должности на неопределенное время. Обычно для рекомендации на назначение выбирается надежный сотрудник из заместителей, который был взрощен в свое время вышестоящим руководителем. Перед отъездом проводится беседа и подчеркивается, что руководящая должность дается как бы временно, до момента возвращения бывшего руководителя.

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      Удивительно, правда? Но тем не менее. Знаю такие примеры в частной сфере, когда не въездные сюда по политическим мотивам бывшие руководители видят все происходящее глазами оставленных здесь людей. Но на деле происходит метаморфоза. Те, кто остался, хорошо понимают временность всего. И помимо бремени ответственности стараются использовать это время с пользой для себя – заработать как можно больше, используя все блага должности.

      Знаю и те случаи, когда в бюджетной сфере бывшие подчиненные отказывались уходить с должности в пользу тех, кто их рекомендовал уезжая. Довольно сложно разобраться, что здесь важнее – признательность, что тебя рекомендовали на должность, или то, что ты все это время реально работал, продержался в должности, пока твой бывший начальник где-то за линией разграничения зарабатывал себе украинскую пенсию.

      А потом он возвращается, приходит к тебе и просит подвинуться: спасибо, мол, ты свободен. Знаю случай, когда вернуться не вышло – один раз бывший подчиненный сделал вид, что не понял предложения. И когда его бывшая начальница, взростившая его едва не с пеленок, вернулась на свое, по ее мнению, законное место, он подвинуться отказался. Да, она основала это направление и лет пятнадцать его успешно возглавляла, но не нужно было уезжать и отсиживаться где-то в тепле, что она и сделала. И пока определялась, он реально работал.

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      А в то время работать было очень непросто – людей не было, коммуникации не работали, не было зарплат. А она вернулась, когда стало спокойно. И он ничего ей не уступил. Посчитал, что ничей стул не занимал, место-то осенью 2014 года было вакантно. Был страшный скандал. Все, кто знал ситуацию, разделились на два лагеря – кто-то был за него, кто-то за нее...

      Но как бы там ни было, он не ушел, а снять его с должности ради нее по формальному признаку тогда не смогли. Да, она проработала дольше, имела больше опыта. Но она была пенсионер, о чем не вспоминали никогда до этого, и вернулась с территории законной Украины. А он был все время здесь. И она отступила...

      Особых потерь не было – она пошла на высшую должность в другую структуру, и многие из бывших подчиненных пошли за ней. Привыкли, доверяли, войну в расчет не брали. И таких примеров можно приводить порядком, когда "хлебные", далекие от политики должности, пытаются законсервировать до прояснения ситуации без учета того, что меняются времена и, главное, после уходить с таких должностей никто не хочет.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Луганска Публикации Работа
      Источник: 24 Канал
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