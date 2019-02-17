09:33
17 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруська любов Путіна. Подарунок для Кім Чен Ина
      Вєсті Кремля
      17:21, 16 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: война научила ценить моменты "здесь и сейчас"

      134
      Луганск после оккупации
      Луганск после оккупации

      До войны я раз двести пересекала мост на Станицу Луганскую. В основном, конечно, по работе, так же ездили отдыхать в том направлении, ездили даже на рыбалку на озера...

      Сразу за остановкой на Станицу осенью и весной торговали саженцами цветов и деревьев. Чуть дальше было стилизованное в народном стиле кафе. То ли украинская хата-мазанка, то ли русская расписная изба с коромыслами и вышитыми рушниками на стенах. Вот так – просто по дороге был ресторан, пешком не доберешься. И никого особенно не занимало, в духе чьей страны он стилизован – Украины или России. Вкусно, красиво, нарядно, и всех это вполне устраивало.

      Потом памятник Князю Игорю, куда ездили фотографироваться буквально все молодожены и просто охочие до красивой картинки. Очень уж маленьким казался человек на фоне величия памятника и особенно бескрайнего синего неба в том месте. А еще там была хорошая дорога, сделали по особому случаю, так что ехать в том направлении и эстетично, и комфортно. Было...

      Читайте также: Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому

      ...Особенно мне отчего-то запомнился один день. Водитель из тех, кого я не знала, заехал за мной домой, чтобы быть по работе в Станице очень рано. Очень быстро все сделали, и ехали назад, успевая к началу рабочего дня. Было лето, солнце набирало свою силу, день обещал быть нещадно жарким. А водитель был из молчунов, слова просто не вытянешь. Такой странный контраст – дорогущая иномарка и этот молчун за рулем. И перед мостом он свернул к реке, буркнул о том, что немного передохнуть и остановился наверху у воды, под нами как раз был спуск.

      Мы полчаса стояли, щурясь на солнце и таращились на воду. Просто так, не купаясь и не переговариваясь. Внизу кто-то плавал, а кто-то загорал. Думала еще тогда, что кто-то, наверное, в отпуске, имеет роскошь не работать, и ходить на речку по утрам. В эти полчаса придумала каждому на том пляже жизнь, в которой было место реке, отдыху, утренним купаниям... Фантазировала, что я тоже, не имея такой работы, ходила бы на речку по утрам, тоже бы вдоволь плавала, если бы жила у реки.

      Потом мы вернулись. Скрипело кожаное сидение новой машины, вкусно пахло новым в салоне и приятно работал кондиционер. Я никому не рассказывала про те полчала у воды, потому что нечего было собственно рассказывать, а, оказалось, что запомнила их на всю жизнь. Наверное, то, что разрывает шаблон нашей жизни, помнится как-то особенно сильно.

      Скажу о том, что мы часто не воспринимаем очень многих вещей, которые с нами происходят. Не видим в них эпохальности, того самого одного раза, который после окажется кульминационным.

      Лишившись работы, я стала думать не о реке, а о работе. Тем не менее именно эта дорога стала дорогой жизни для многих уже после войны, давая вовсе не отдых, а работу и хлеб насущный. Перевозчики, таксисты, частники, несуны и водовозы ринулись зарабатывать на той дороге, где уже не торгуют саженцами цветов и деревьев, а от того придорожного ресторанчика остались обугленные стены хаты-мазанки. И это самая настоящая реальность, реальнее которой нет в последние годы.

      Все работники на дороге за мир и против войны. Но лишившись этой дороги жизни, они лишаться работы, своего куска хлеба и своих впечатлений. Уже почти пять лет нет того солнечного пляжа тем знойным днем, нет тех мирных купальщиков на реке. Поэтому цените момент "здесь и сейчас". Как поворотную точку, как последний вздох, как будто после будет долгий и затяжной прыжок в пропасть.

      Читайте также: Жизнь в Луганске: одни убегают от войны, другие делают вид, что ее нет
      blog_ava
      Яскравість спалаху перевищує сонячні у мільярди разів: вчені розповіли про незвичайну зірку
      сьогодні
      1988
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини Луганська Публікації
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: война научила ценить моменты "здесь и сейчас"
      сьогодні , 08:59 Письмо из Луганска: война научила ценить моменты "здесь и сейчас"
      Ольга Черненко 134
      Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      16 лютого , 22:03 Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      Ukrainer 2234
      Беларусь и демократия – разные полюса
      16 лютого , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 763
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      16 лютого , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 1542
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      16 лютого , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 1025
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук