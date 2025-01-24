Журналистка и ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что именно к кандидатуре Пита Хегсет было обращено больше всего внимания. В частности он хорошо известен тем, что работал ведущим на канале Fox News.

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Что известно о возможном главе Пентагона

Хегсет является 44-летним ветераном американской армии, боевым офицером Национальной гвардии и бывшим ведущим. Несмотря на это в Соединенных Штатах обсуждают другие детали его прошлого.

В частности стало известно, что Хегсет выплатил 50 тысяч долларов женщине, которая обвиняла его в сексуальном домогательстве. Об этом кандидат на пост главы Пентагона сообщил в письменной переписке с Вооруженным комитетом сената, отвечая на вопрос сенатора от штата Массачусетс.

Он рассказал о том, что деньги выплатил в рамках мирного соглашения, которое предусматривает пункт о конфиденциальности, хотя сами обвинения в сексуальном насилии категорически отверг,

– рассказала Андриана Кучер.

По данным полицейского отчета, который оказался в распоряжении журналистов CNN, пострадавшая сообщила, что Хегсет заблокировал ее выход из гостиничного номера, отобрал телефон и совершил насильственные действия несмотря на ее неоднократные отказы.

Сам Хегсет настаивал на том, что встречи происходили по взаимному согласию и он неоднократно якобы убедился, что женщина была "довольна тем, что произошло". Заключение сделки он объяснил тем, что не хотел пятнать свою карьеру ведущего. В конце концов, инцидент произошел в 2017 году, а компенсация была выплачена значительно позже.

Какие есть аргументы за и против

Кроме секуального скандала, Хегсет обвиняют в нецелевом использовании средств на коммерческую организацию, которую он возглавлял, в грубом отношении и высказывании к подчиненным женщинам, а также в чрезмерном употреблении алкоголя.

Именно это является ключевыми аргументами, которые высказывают против согласования Пита Хегсет на кандидатуру главы министра обороны Соединенных Штатов.

Или этот человек именно тот, кого вы хотите услышать по телефону в 2 часа ночи во время кризиса? Или этого человека с бесконечным списком обвинений в жестоком обращении, унижении и домогательствах, вы хотите видеть во главе наших мужчин и женщин во время битвы? Пит Хегсет доказал, что ему не хватает необходимых моральных качеств и благоразумия,

– сказал лидер демократов в сенате Чак Шумера.

Понятно, что эти обвинения касаются больше его личных качеств. Относительно профессионального опыта, предостережений особо не слышно. Об этом говорят и республиканцы, которые в основном поддерживают кандидатуру Хегсета.

Пит Хегсет – это именно тот человек, который реформирует Пентагон и воплотит видение президента Трампа о мире через силу. Это именно тот тип лидера, который нужен Пентагону в условиях обострения ситуации с безопасностью во всем мире,

– отметил сенатор-республиканец Билл Гагерти.

Никто не может отрицать, что Пит Хегсет является боевым офицером, он служил в Ираке и Афганистане. Там был награжден медалями за проявленный героизм на поле боя.

Учитывая все детали его прошлого, идут очень оживленные дискуссии в сенате. Демократы прибегают к практике затягивания голосования долгими дебатами и дискуссиями. Само голосование состоится ближе к 21 часу по Вашингтонскому времени.

Какие кандидатуры уже утвердили

Днем ранее, 24 января, в сенате происходило процедурное голосование. Тогда Пит Хегсет смог набрать 51 голос "за" и 49 "против". Это соотношение показывает, что окончательное голосование будет напряженным.

Безусловно, это очень важное назначение в американском правительстве. Глава Пентагона будет влиять на дальнейшую поддержку Украины. Хегсет уже заявлял, что осознает риски, которые стоят и, “понимает, кто здесь плохие ребята, а кто хорошие",

Если кандидатуру Хегсета поддержат, он станет третьим представителем команды Дональда Трампа, которого утвердил сенат. Перед тем состоялось голосование за главу ЦРУ. Им стал Джон Рэтклифф,

– подчеркнула Андриана Кучер.

Он заявлял, что Россия не может представлять угрозу для Соединенных Штатов в экономическом плане, потому что экономика страны-агрессора меньше. чем экономика его родного штата Техас. Но при этом говорил, что есть риск втягивания Соединенных Штатов в ядерную войну с Россией.

А первым кандидатом новой американской администрации, который смог получить согласование в сенате, стал Марко Рубио. Отныне это новый госсекретарь Соединенных Штатов. В своих заявлениях он отмечал, что окончание войны в Украине будет официальной политикой Америки.