Дональд Трамп, новый президент США, объявил о своем выборе на должность директора ЦРУ. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на его сообщение в сети TruthSocial.

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Кто возглавит ЦРУ

Им станет Джон Рэтклифф, бывший директор Национальной разведки США и давний соратник Трампа. Президент США похвалил Рэтклиффа за его принципиальность и преданность борьбе за правду, упомянув его участие в расследованиях, связанных с российским влиянием на выборы.

Обратите внимание! Рэтклифф обнародовал непроверенную информацию о связях России с президентскими выборами 2016 года, в частности документы, обвиняющие Хиллари Клинтон в попытке спровоцировать скандал из-за связей Трампа с Россией. Позже он признал, что эти данные нельзя было считать правдивыми.

Из-за определенных рисков представители разведки выступили против публикации непроверенных документов из России. По мнению демократов, Рэтклифф пытался политизировать работу разведки, чтобы повлиять на ход президентских выборов.

Кроме этого, он также отмечал, что рассматривает Китай как самую большую угрозу для США. В своем заявлении кандидат объяснял, что Китай играет ключевую роль в таких глобальных проблемах, как пандемия COVID-19, внедрение технологии 5G и кибербезопасность.

Сейчас Рэтклифф занимает должность сопредседателя аналитического центра "Америка превыше всего", который поддерживает политику Трампа.

Что известно о новом правительстве Трампа