Политолог-американист Александра Филипенко рассказала 24 Каналу, что Маск является хорошо известным специалистом в ИТ сфере. Впрочем пока не сообщалось, над чем именно будет работать изобретатель.

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Какие обязанности может выполнять Илон Маск

Кроме сферы ІТ, Маск является специалистом в области космических технологий. Было бы понятно, если бы он занимался исключительно полетами на Марс. Впрочем по сообщениям самого Трампа, Маск может работать над сокращением расходов правительства.

Маск даже заявлял, что способен сократить 2 триллиона долларов. Он отмечал сокращение количества чиновников, администраций и департаментов. Пока непонятно, как это удастся реализовать, ведь если взять все расходы на государственные структуры, то только 15% – это чиновники. А 2 триллиона составляет треть всего государственного бюджета.

Как Маск сократит 30%, если чиновники абсолютно всех уровней – это 15%? Получается, что нужно уволить всех, а потом еще что-то сократить,

– заметила политолог-американист.

Складывается впечатление, что сейчас Маск сам решает чем хочет заниматься, ведь получил большие возможности. Так же как и Трамп он очень непредсказуем. Стоит только вспомнить, что в начале полномасштабного вторжения миллиардер публиковал фото украинского флага, поддерживал Украину и даже вызвал Владимира Путина на дуэль.

Обратите внимание! Дональд Трамп 12 ноября объявил, что Илон Маск совместно с Вивеком Рамасвами, который тоже пробовал баллотироваться в президенты, будет возглавлять вновь созданное Министерство по повышению эффективности правительства. Главная задача ведомства побороть бюрократию, сократить расходы, реорганизовать федеральные агентства.

"Как бы ни относились к Маску, но Starlink – это один из важнейших элементов продвижения украинских войск, элемент, на который полагаются ВСУ. Трудно представить, как работать без него", – подчеркнула Александра Филипенко.

Но одновременно с этим Илон Маск не дал разрешения использовать Starlink, чтобы атаковать российские военные дроны и корабли во временно оккупированном Крыму. Хотя это суверенная территория Украины. Так еще при администрации Джо Байдена Маск играл важную роль во многих внешних процессах.

Поэтому к Илону Маску есть много вопросов, но также есть немало фактов, которые подчеркивают его поведение. Сейчас только время покажет, чем будет заниматься бизнесмен – вопросами космоса, расходами бюджета или внешней политикой.