Політолог-американіст Олександра Філіпенко розповіла 24 Каналу, що Маск є добре відомим фахівцем в ІТ сфері. Втім наразі не повідомлялося, над чим саме працюватиме винахідник.

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Які обов'язки може виконувати Ілон Маск

Окрім сфери ІТ, Маск є спеціалістом у галузі космічних технологій. Було б зрозуміло, якби він займався виключно польотами на Марс. Втім за повідомленнями самого Трампа, Маск може працювати над скороченням видатків уряду.

Маск навіть заявляв, що здатен скоротити 2 трильйони доларів. Він наголошував на скорочені кількості чиновників, адміністрацій та департаментів. Поки незрозуміло, як це вдасться реалізувати, адже якщо взяти всі витрати на державні структури, то лише 15% – це чиновники. А 2 трильйони складає третину всього державного бюджету.

Як Маск скоротить 30%, якщо чиновники абсолютно всіх рівнів – це 15%? Виходить, що потрібно звільнити всіх, а потім ще щось скоротити,

– зауважила політолог-американіст.

Складається враження, що зараз Маск сам вирішує чим хоче займатися, адже отримав великі можливості. Так само як і Трамп він дуже непередбачуваний. Варто лише згадати, що на початку повномасштабного вторгнення мільярдер публікував фото українського прапора, підтримував Україну та навіть викликав Владіміра Путіна на дуель.

Зверніть увагу! Дональд Трамп 12 листопада оголосив, що Ілон Маск спільно з Вівеком Рамасвамі, який теж пробував балотуватися у президенти, очолюватиме новостворене Міністерство з підвищення ефективності уряду. Головне завдання відомства побороти бюрократію, скоротити видатки, реорганізувати федеральні агентства.

"Як би не ставилися до Маска, але Starlink – це один з найважливіших елементів просування українських військ, елемент, на який покладаються ЗСУ. Важко уявити, як працювати без нього", – підкреслила Олександра Філіпенко.

Але одночасно з цим Ілон Маск не дав дозволу використовувати Starlink, щоб атакувати російські воєнні дрони та кораблі в тимчасово окупованому Криму. Хоча це суверенна територія України. Так ще при адміністрації Джо Байдена Маск відігравав важливу роль у багатьох зовнішніх процесах.

Тому до Ілона Маска є багато запитань, але також є чимало фактів, які підкреслюють його поведінку. Зараз лише час покаже, чим займатиметься бізнесмен – питаннями космосу, видатками бюджету чи зовнішньою політикою.