Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що Маск може допомогти Україні з обороною та різноманітними технологіями. Будь-яка його діяльність у світі контролюється Пентагоном та спецслужбами.

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Як Маск може допомогти Україні

На думку члена Республіканської партії, Маск є справжнім "козирем". Він буде пропонувати Володимиру Зеленському цікаві проєкти, одним з яких є оборона. Маск має контракти щодо оборони з Пентагоном та супутники.

Цьому ціни немає, цього не пропонували ще нікому, ні британцям, ні французам, ні німцям. Це буде запропоновано саме Україні,

– наголосив Пінкус.

Він зауважив, що від Маска Україні буде лише розширюватись та не обмежуватись Starlink. Однак це все буде відбуватись неофіційно та без публікацій.

Член Республіканської партії підкреслив, що не варто думати, що Маск є прихильником Кремля і може якось давити на Трампа. По-перше, саме він працює на Трампа, а не навпаки, по-друге, будь-яка зовнішня діяльність Маска контролюється Пентагоном та спецслужбами, самостійно він нічого не робить.

А от шляхи до цілі будуть різними. Одним із них будуть гроші Маска та його технології. Через це Трамп тримає його поряд. Нам від нього нічого більше не треба, нам не потрібні його політичні ідеї. Він не політик,

– зазначив він.

Пінкус додав, що в США працюють над тим, щоб Трамп найближчим часом приїхав у Київ, можливо Маск також приєднається з ним.

До слова, Маск приєднався до телефонного дзвінка Трампа та Зеленського 6 листопада. Під час розмови він пообіцяв Україні підтримку через супутники Starlink. Трамп теж підтвердив свою підтримку, але без деталей. Водночас Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив стурбованість впливом Маска в адміністрації Трампа.