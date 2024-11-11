Такое мнение 24 Каналу выразил общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что Маск может помочь Украине с обороной и различными технологиями. Любая его деятельность в мире контролируется Пентагоном и спецслужбами.

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Как Маск может помочь Украине

По мнению члена Республиканской партии, Маск является настоящим "козырем". Он будет предлагать Владимиру Зеленскому интересные проекты, одним из которых является оборона. Маск имеет контракты по обороне с Пентагоном и спутники.

Этому цены нет, этого не предлагали еще никому, ни британцам, ни французам, ни немцам. Это будет предложено именно Украине,

– подчеркнул Пинкус.

Он отметил, что от Маска Украине будет только расширяться и не ограничиваться Starlink. Однако это все будет происходить неофициально и без публикаций.

Член Республиканской партии подчеркнул, что не стоит думать, что Маск является сторонником Кремля и может как-то давить на Трампа. Во-первых, именно он работает на Трампа, а не наоборот, во-вторых, любая внешняя деятельность Маска контролируется Пентагоном и спецслужбами, самостоятельно он ничего не делает.

А вот пути к цели будут разными. Одним из них будут деньги Маска и его технологии. Поэтому Трамп держит его рядом. Нам от него ничего больше не надо, нам не нужны его политические идеи. Он не политик,

– отметил он.

Пинкус добавил, что в США работают над тем, чтобы Трамп в ближайшее время приехал в Киев, возможно Маск также присоединится с ним.

К слову, Маск присоединился к телефонному звонку Трампа и Зеленского 6 ноября. Во время разговора он пообещал Украине поддержку через спутники Starlink. Трамп тоже подтвердил свою поддержку, но без деталей. В то же время Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил обеспокоенность влиянием Маска в администрации Трампа.