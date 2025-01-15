Хегсет использовал отрицание и модель пробелов в памяти. В частности, он отмахнулся от вопросов о возможных незаконных приказах Трампа и о вероятных финансовых злоупотреблениях на его предыдущих должностях. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на Politico.

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Питу Хегсету задавали много разных вопросов в Сенате США

В начале выступления чиновника в Сенате протестующие пытались сорвать его вступительное слово. Полиция вывела их из здания. Демократы, в свою очередь, задавали Хегсету много вопросов, поэтому слушание затянулось на три часа.

Один из вопросов к Хегсету касался его неподобающего обращения с женщинами и употребления алкоголя в прошлом. Пит Хегсет начал отрицать эти заявления и сказал, что якобы "анонимные СМИ" распространили ложную информацию о нем. Так же он обвинил журналистов в клевете, когда у него спросили о соглашении о неразглашении с женщиной, которая сказала, что он на нее напал.

Наши левые медиа в Америке сегодня, к сожалению, не заботятся о правде. Все, что они хотели сделать, это уничтожить меня, потому что я агент перемен и угроза для них. Несмотря на нападения, я предан правде и нашим бойцам,

– отметил Пит Хегсет.

Также чиновник осторожно отказался от предыдущих комментариев, где не одобрял участие женщин в боевых действиях и людей нетрадиционной ориентации в армии.

Хегсет ранее настаивал на том, чтобы Пентагон прошел глубокий аудит. Взамен сенатор спросил о том, проводил ли Хегсет когда-нибудь финансовый аудит ветеранских организаций, которыми руководил. Ожидаемо, что чиновник не ответил на этот вопрос. Сенатор отметил, что Пит Хегсет является "не честным ни с ними, ни с американским народом".

Когда в Сенате шла речь о внебрачных отношениях Хегсета, он так же оставался хладнокровным и отметил, что не видит своей вины.

Одним из самых обсуждаемых вопросов во время слушаний была критика Пита Хегсета в отношении женщин, которые служат в армии. Демократы заявили, что с таким видением невозможно стать министром обороны. Хотя в своих книгах и интервью Хегсет отрицал идею участия женщин в боевых действиях, сейчас он выразил осторожно сформулированную реакцию. Он сказал, что "поддерживает женщин, которые служат в армии, но хочет убедиться, что стандарты для женщин-новобранцев не будут снижены".

Ветеран Тамми Дакворт раскритиковала Хегсета за недостаток опыта и неправильные ответы на некоторые из ее вопросов.

Стоит также отметить, что Пит Хегсет ни разу не упомянул во время своего выступления об Украине или России. Это также вызвало беспокойство сенаторов. На вопрос об этом кандидат в министры обороны США ответил, что такие вопросы решаются на уровне президента.

Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы, чтобы это было максимально выгодно для украинцев. Но эта война должна закончиться, – добавил Хегсет.

Республиканцы защищали Пита Хегсета

Вопросы в зале Сената обеспокоили республиканцев, которые высказались, чтобы защитить Хегсета. В частности, свое слово сказал близкий единомышленник Трампа Марквейн Муллин.

Сколько сенаторов пришло пьяным голосовать ночью? Кто-то из вас просил их уйти в отставку и уволиться с работы? А сколько вы знаете сенаторов, которые развелись из-за измены жены? Вы просили их уйти в отставку? Нет,

– сказал Муллин.

Кадровые решения Дональда Трампа

После начала работы на посту президента США Дональд Трамп планирует утвердить свою команду. В нее, вероятно, войдут люди, которые могут повлиять на будущее Украины. Среди кандидатов на ключевые должности рассматриваются Майк Помпео, Роберт О'Брайен, Ричард Гренелл и Марко Рубио. Однако назначения могут включать и непредсказуемые кандидатуры, например кого-то из родственников Трампа или его советников по технической индустрии.