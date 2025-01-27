Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. В Соединенных Штатах были опасения, что он не имеет опыта в политике. Но на самом деле это не то, на что нужно обращать внимание Украине.

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Трамп – главная "звезда"

Как отметил Буряченко, вокруг этой кандидатуры было много разговоров. Но тут нужно понять специфику политики при Трампе. Именно он будет главной "звездой".

Там не будет серьезного аутсорса, как было, к примеру, при Обаме. Тогда вице-президентом был Байден, которому отдали внешнеполитическую составляющую, учитывая его опыт. Сейчас в Белом доме будет одна главная "звезда". И это – Трамп,

– отметил Буряченко.

Украине нужно дальше вести коммуникацию с представителями команды Трампа, которые будут отвечать за войну в Украине. И нам есть с кем коммуницировать. Это – спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог, госсекретарь США Марко Рубио, новый глава Пентагона Пит Гегсет и т.п.

Все они отталкиваются от позиции Трампа. Президент задает основной вектор, а они уже реализуют все на деле.

Я бы не стал на месте нас сильно углубляться в биографию Гегсета. Нужно выйти с ним на устойчивую и прогнозируемую взаимосвязь,

– подчеркнул Буряченко.

Напомним, что Гегсет уже принял присягу как новый министр обороны США. Он отметил о необходимости сдерживать войны. Но при необходимости Штаты готовы действовать с максимальной решимостью и силой для отпора.