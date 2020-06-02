Питание пассажиров в поездах: что известно о сотрудничестве Укрзализныци и WOG Cafe
Сеть кофеен АЗК WOG, а именно "Вог Ритейл", продлила контракт с Укрзализныцей относительно поставок услуг по предоставлению питания. Однако с увеличением гарантированного ежемесячного платежа.
Такую информацию обнародовало информационное агентство "Интерфакс-Украина".
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В Укрзализныци сообщили, что аукцион на определение поставщика питания для пассажиров скоростных поездов категорий "Интерсити" и "Интерсити+" был проведен с грубыми нарушениями. Из-за этого в сентябре 2020 года объявят новый конкурс.
Из-за сложившейся ситуации пассажиры скоростных поездов могли остаться без кейтеринга. Но WOG строит партнерские отношения, поэтому пошел на условия УЗ и значительно увеличил гарантированный ежемесячный платеж. Благодаря этому к сентябрю поставщиком питания для скоростных поездов остается WOG Cafe,
– сообщили в компании WOG.
В компании рассказали, что готовы и будут участвовать в новом конкурсе на организацию питания.
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"Вог ритейл" за период сотрудничества с "Укрзализныцей" инвестировал более 15 миллионов гривен в материально-техническое обеспечение, организацию производственных процессов и поддержание инфраструктуры обслуживания, предоставление услуг питания в скоростных поездах.
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Новые правила работы Укрзализныци
- Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.
- Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.
- Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
- Перед и после каждого рейса будет проводиться санобработка вагонов.
- Заполнять вагоны будут лишь на половину, в шахматном порядке.