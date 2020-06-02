Сеть кофеен АЗК WOG, а именно "Вог Ритейл", продлила контракт с Укрзализныцей относительно поставок услуг по предоставлению питания. Однако с увеличением гарантированного ежемесячного платежа.

Такую информацию обнародовало информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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В Укрзализныци сообщили, что аукцион на определение поставщика питания для пассажиров скоростных поездов категорий "Интерсити" и "Интерсити+" был проведен с грубыми нарушениями. Из-за этого в сентябре 2020 года объявят новый конкурс.

Из-за сложившейся ситуации пассажиры скоростных поездов могли остаться без кейтеринга. Но WOG строит партнерские отношения, поэтому пошел на условия УЗ и значительно увеличил гарантированный ежемесячный платеж. Благодаря этому к сентябрю поставщиком питания для скоростных поездов остается WOG Cafe,

– сообщили в компании WOG.

В компании рассказали, что готовы и будут участвовать в новом конкурсе на организацию питания.

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"Вог ритейл" за период сотрудничества с "Укрзализныцей" инвестировал более 15 миллионов гривен в материально-техническое обеспечение, организацию производственных процессов и поддержание инфраструктуры обслуживания, предоставление услуг питания в скоростных поездах.



Между какими городами Укрзализныця возобновила движение / Фото УЗ

Новые правила работы Укрзализныци