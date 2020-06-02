Мережа кав’ярень АЗК WOG, а саме "Вог рітейл", продовжила контракт з Укрзалізницею щодо постачання послуг з надання харчування. Проте зі збільшенням гарантованого щомісячного платежу.

Таку інформацію оприлюднила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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В Укрзалізниці повідомили, що аукціон на визначення постачальника харчування для пасажирів швидкісних поїздів категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" був проведений з грубими порушеннями. Через це у вересні 2020 року оголосять новий конкурс.

Через ситуації, що склалася пасажири швидкісних поїздів могли залишитися без кейтерингу. Але WOG будує партнерські відносини, тому пішов на умови УЗ і значно збільшив гарантований щомісячний платіж. Завдяки цьому до вересня постачальником харчування для швидкісних поїздів залишається WOG Cafe,

– повідомили у компанії WOG.

У компанії розповіли, що готові та будуть брати участь в новому конкурсі на організацію харчування.

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"Вог рітейл" за період співробітництва з "Укрзалізницею" інвестував понад 15 мільйонів гривень в матеріально-технічне забезпечення, організацію виробничих процесів і підтримку інфраструктури обслуговування, надання послуг харчування в швидкісних поїздах.



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