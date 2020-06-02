Харчування пасажирів в поїздах: що відомо про співпрацю Укрзалізниці та WOG Cafe
Мережа кав’ярень АЗК WOG, а саме "Вог рітейл", продовжила контракт з Укрзалізницею щодо постачання послуг з надання харчування. Проте зі збільшенням гарантованого щомісячного платежу.
Таку інформацію оприлюднила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".
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В Укрзалізниці повідомили, що аукціон на визначення постачальника харчування для пасажирів швидкісних поїздів категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" був проведений з грубими порушеннями. Через це у вересні 2020 року оголосять новий конкурс.
Через ситуації, що склалася пасажири швидкісних поїздів могли залишитися без кейтерингу. Але WOG будує партнерські відносини, тому пішов на умови УЗ і значно збільшив гарантований щомісячний платіж. Завдяки цьому до вересня постачальником харчування для швидкісних поїздів залишається WOG Cafe,
– повідомили у компанії WOG.
У компанії розповіли, що готові та будуть брати участь в новому конкурсі на організацію харчування.
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"Вог рітейл" за період співробітництва з "Укрзалізницею" інвестував понад 15 мільйонів гривень в матеріально-технічне забезпечення, організацію виробничих процесів і підтримку інфраструктури обслуговування, надання послуг харчування в швидкісних поїздах.
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Нові правила роботи Укрзалізниці
- Пасажири мають бути виключно в захисних масках.
- Під час посадки до вагона у них вимірюватимуть температуру тіла.
- Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.
- Перед і після кожного рейсу відбуватимуться санобробка вагонів.
- Заповнюватимуть вагони лише на половину, у шаховому порядку.