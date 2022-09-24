В ВСУ могут появиться вегетарианские сухпайки: петиция набрала 25 тысяч подписей

В ВСУ служат люди с разными взглядами и интересами. Украинцы очень внимательны, поэтому хотят учесть потребности каждого.

В частности, для того чтобы вегетарианцы в ВСУ смогли получать пайки под свои нужды, составили петицию. Она уже набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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Какие проблемы решат эти сухпайки

Петицию зарегистрировали еще 27 июня и теперь, когда есть необходимое количество голосов, ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

По словам автора петиции Петра Павлова, военные в Украине имеют некоторые ограничения в выборе питания. Если ввести к тем, что есть, дополнительные, учитывая индивидуальные особенности военных, то они смогут решить ряд проблем.

В качестве примера возьмем реализацию этого в армии США: сухпай вегетарианский американский военный MRE, то есть еда, готовая к употреблению с компоновкой содержимого Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Данное разнообразие необходимо не для "объедания", а для адекватного питания, от которого зависит исполнение военными их должностных обязанностей,

– объяснил автор.

Вегетарианские и веганские сухие пайки предназначены для:

людей, не употребляющих мясные продукты и продукты животного происхождения по этическим соображениям;

людей с религиозными убеждениями, для которых веганские посты особенно распространены;

людей с ограниченной возможностью усвоения лактозы;

людей с периодическими проблемами с пищеварением.

Также автор петиции отметил, что реализация этой инициативы приблизит ВСУ к стандартам НАТО, не потребует финансовых вложений, сохранит экосистему, а также поможет сохранить здоровье военным.

Какие еще петиции адресовали Зеленскому

Владимир Зеленский 4 сентября обнародовал ответ на петицию о легализации в Украине порно и эротики. Зеленский обратился к Денису Шмыгалю, чтобы тот поручил проработать петицию и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.

Также петиция об обязательных экзаменах по украинскому языку и истории для получения гражданства получила необходимое количество голосов. Он снова обратился к Шмыгалю и подытожил, что о результатах рассмотрения автора петиции обязательно проинформируют.

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