Зокрема, для того, щоб вегетаріанці у ЗСУ змогли отримувати пайки під свої потреби, склали петицію. Вона вже набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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Які проблеми вирішать ці сухпайки

Петицію зареєстрували ще 27 червня і тепер, коли є потрібна кількість голосів, її має розглянути Володимир Зеленський.

За словами автора петиції Петра Павлова, військові в Україні мають деякі обмеження у виборі харчування. Якщо ввести до тих, що є, додаткові, враховуючи індивідуальні особливості військових, то вони зможуть вирішити низку проблем.

Як приклад візьмемо реалізацію цього в армії США: сухпай вегетаріанський американський військовий MRE, тобто їжа, що готова до вживання з компонуванням вмісту Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Дане різноманіття необхідне не для "об'їдання", а для адекватного харчування, від якого залежить виконання військовими їх посадових обов'язків,

– пояснив автор.

Вегетаріанські та веганські сухі пайки призначені для:

людей, що не вживають м'ясних продуктів та продуктів тваринного походження з етичних міркувань;

людей з релігійними переконаннями, для яких веганські пости особливо поширені;

людей з обмеженою можливістю засвоєння лактози;

людей з періодичними проблемами із травленням.

Також автор петиції зауважив, що реалізація цієї ініціативи наблизить ЗСУ до стандартів НАТО, не вимагатиме фінансових вкладень, збереже екосистему, а також допоможе зберегти здоров'я військовим.

Які ще петиції адресували Зеленському

Володимир Зеленський 4 вересня оприлюднив відповідь на петицію про легалізацію в Україні порно та еротики. Зеленський звернувся до Дениса Шмигаля, аби той доручив опрацювати петицію й поінформувати про результати розгляду автора звернення.

Також петиція про обов'язкові екзамени з української мови та історії для отримання громадянства отримала необхідну кількість голосів. Він знову звернувся до Шмигаля і підсумував, що про результати розгляду авторку петиції обов'язково проінформують.

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