Деталі відповіді президента на петицію

Глава держави зазначив, що ратифікація конвенції не передбачає внесення її положень у Конституцію України. Тож інституту сім'ї та права на усиновлення, на які посилається автор петиції, документ не регулює.

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Україна застосовуватиме Конвенцію, відповідно до тих норм та цінностей, які окреслені в Конституції.

Зеленський підкреслив погану обізнаність населення щодо Стамбульської конвенції. Аби непорозуміння більше не виникали, він закликав уряд посилити інформаційну кампанію щодо документа.

З урахуванням підвищеного суспільного інтересу до згаданої теми, поширення міфів та упереджених інтерпретацій Стамбульської конвенції уряду запропоновано продовжити реалізацію завдань державної сімейної політики й посилити інформаційну кампанію з метою роз'яснення цілей та окремих положень конвенції,

– наголосив президент.

Що відомо про петицію

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до президента з проханням денонсувати закон про ратифікацію Стамбульської Конвенції. Її звернення підписали 25 585 людей.

У ньому мовиться про те, що поняття "гендер", "сексуальні орієнтації" та "гендерні ідентичності" призведуть до руйнації інституту сім'ї в Україні. Також авторка посилається на порушення статей про охорону дитинства та право батьків на виховання. Мовляв, конвенція дозволяє дітям змінювати стать без дозволу батьків тощо.

Водночас Тимошенко вважає, що українські закони забезпечують захист жертв домашнього насилля і є досконалішими, ніж положення Стамбульської Конвенції.

Зверніть увагу! Ратифікація Стамбульської Конвенції була важливим кроком на шляху до Євросоюзу. Через позицію Всеукраїнської ради церков її довго не могли ратифікувати. 20 червня парламент таки схвалив документ, а вже через 3 дні Україна отримала статус кандидатки на вступ до ЄС.

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