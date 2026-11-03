В Национальной гвардии объяснили, почему травмированные удерживались в доме, а не в медицинском учреждении
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко 3 ноября заявил об отсутствии критических нарушений на объекте в Петропавловской Борщаговке. Здание служило пунктом временной дислокации бойцов.
Подробности со слов Пивненко, озвученные во время брифинга 3 ноября, передает 24 Канал.
Как командующий Нацгвардией объяснил состояние бойцов, находившихся в доме на Борщаговке?
К инспекции временного места дислокации личного состава были привлечены представители военного командования и ГБР. Во время проверки командующий Национальной гвардией лично пообщался с 17 военнослужащими.
Размещение бойцов в подобных помещениях является необходимым безопасным мероприятием для защиты личного состава от регулярных российских ударов.
По словам командующего, военные не высказывали жалоб и вскоре вернулись в свою часть.
Медицинское обеспечение и проверка условий
Пивненко отметил, что воинские части имеют собственные медицинские пункты, где бойцам оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Мы воюем уже пять лет и умеем это делать. Наши врачи – все просто молодцы. Если бы им потребовалась более качественная медицинская помощь, мы бы направили их в военные госпитали или в медицинское учреждение, медицинский центр Национальной гвардии. Я разбираюсь в этом вопросе, поверьте, я дойду до конца,
– подчеркнул Александр Пивненко.
Он заверил, что в случае выявления просчетов командование обязательно их исправит.
Здание также осмотрели представители Офиса военного омбудсмена, а требования толпы отпустить 17 военнослужащих глава Нацгвардии назвал необоснованными.
Что было известно ранее?
Напомним, ранее мы сообщали, что 2 ноября возле здания в Петропавловской Борщаговке разгорелся конфликт с участием местных жителей из-за нахождения там бойцов.
Тогда из здания каретами скорой помощи вывезли четырех получивших травмы военных для оказания неотложной помощи.