"Не говорите херсонцам берегите себя": как на линии фронта работает пивоварня "Дрофа"

Херсонцы Олег Коноваленко и Юрий Зелинский 25 лет работали в продаже алкоголя. А тогда решили открыть свою пивоварню, где варилось бы пиво, которое лучше подходит жаркому и морскому городу и полюбится его жителям. Так и началась история пивоварни "Дрофа".

ZAXID.NET рассказывает историю успеха пивоварни, как бизнесу удалось пережить оккупацию, несмотря на угрозы россиян и попытки забрать бизнес, а также выживание после освобождения Херсона.

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В Херсоне не хватало крафтового пива

Первые 6 тонн пива Южная степная пивоварня "Дрофа" сварила в июне 2019 года, а в сентябре завод заработал по полной. При нем также открыли огромный магазин, где можно было приобрести не только крафтовое южное пиво, но и все для пива, для пивного отдыха и пикников. В Херсоне крафтового пива не хватало – в магазин стояли очереди.

Пивоварня росла из года в год, даже карантин не помешал – любимое пиво херсонцы покупали домой. Перед полномасштабным вторжением России "Дрофа" варила 17 видов пива, продавала около 200 тонн в месяц. Работала сеть из восьми фирменных магазинов. На заводе было 80 человек. Также пиво ехало на краны в разные заведения Херсона и области.

Фирменный магазин на пивоварне до войны. ZAXID.NET

"Мы – одно из немногих предприятий, которое сейчас работает в Херсоне"

"За прошедшие полчаса по Херсону было три прилета. О, снова взрыв. Так и живем", – так начинаем разговор с директором херсонской пивоварни "Дрофа" Владимиром Шеменковым.

Эти слова наиболее полно описывают условия, в которых после деоккупации Херсона уже год пытается работать пивоварня. На фоне ежедневных прилетов по городу, гибели друзей и знакомых, вопроса о том, как изменились экономические показатели пивоварни за время оккупации и жизни на линии фронта, Владимир Шеменков считает неважными.

"Все наши показатели упали в лучшем случае на 80%. Сейчас работают 15 человек. Мы – одно из немногих крупных предприятий, сейчас работающих в городе. Недавно меня приглашали в областную администрацию – там давали грамоты бизнеса, который сейчас работает. Нас там было только трое", – говорит Владимир Шеменков.

До начала большой войны "Дрофа" варила 200 тонн пива в месяц, сейчас – менее 20 тонн, говорит маркетологиня пивоварни Любовь Шибецкая. Планируется открытие фирменного магазина в Одессе, в Херсоне пришлось сократить штат продавцов. Через интернет-магазин "Дрофы" проходит только один заказ в день.

"Автомат – к уху, берцы – на лицо"

После почти мгновенной оккупации Херсона "Дрофа" возобновила работу в конце марта – были запасы сырья, а люди нуждались в работе. Но после одного из прилетов на предприятии обрушилась стена – и уже ничего не варили.

Но и не закрывались. Когда в городе возникли проблемы с наличными, вспоминает Владимир Шеменков, он из-за терминалов магазинов снимал пенсии пожилым людям.

"А на кранах у нас было молоко, чтобы люди имели", – добавляет он.

Когда в Херсоне не было света и воды, на "Дрофе" людям разливали питьевую воду из скважины / Фото ZAXID.NET

На протяжении более полугода "Дрофа" продолжала работать по украинскому законодательству и платить налоги в украинский бюджет, несмотря на неоднократные предложения, а затем и угрозы российских оккупантов на случай, если пивоварня не перерегистрируется по российским законам.

"Это была принципиальная позиция совладельцев и моя", – говорит директор пивоварни.

оккупанты захватили завод и магазин при нем 7 октября 2022 года. "Пришли, приставили мне автомат к уху, берцы на лицо, и сказали, что пивоварня теперь принадлежит Российской Федерации. Кто против – поедет на подвал", – вспоминает Владимир Шеменков.

Оккупанты, которых представлял местный коллаборант, привели на завод свою охрану и свою бухгалтерию. Владимир Шеменков созвонился с собственниками, и они решили, что мужчина останется на заводе – будет следить за россиянами.

"Я на руке записывал номера приезжающих машин. Затем из почтового ящика доставал второй телефон и шел ловить Wi-Fi в кафе, чтобы не передавать информацию через домашний интернет. Стремительно, но как уже было", – рассказывает Владимир Шеменков.

"Хочу, чтобы власть нас услышала"

После деоккупации у "Дрофы" осталось три фирменных магазина в Херсоне. Сейчас есть только один продавец. Вероятно, магазины будут закрывать, потому что нет возможности платить налоги, зарплату, коммуналку и ничего не зарабатывать.

В Херсоне любой алкоголь можно продавать с 10:00 до 15:00. В настоящее время, объясняет директор "Дрофы", еще оставшиеся в городе люди преимущественно на работе или заняты делами, что можно решить только днем. Так что просто некому покупать пиво.

"Мы написали письмо в ОВА, чтобы время продажи пива продлили хотя бы до 18:00. Люди бы покупали, бюджет получал бы налог, в частности – военный налог. Нам ответили, что нет, нельзя. Есть люди, которые нарушают эти правила, но мы этого делать не будем. Сейчас идем в очень большой минус", – говорит Владимир Шеменков.

У совладельцев "Дрофы", говорит директор, есть принцип – человечность. Это значит работать и платить людям зарплату даже из собственного кармана, пока возможно.

"Наш план – выжить", – заключает директор "Дрофы".



Несокрушимый Херсон продолжает жить / Фото ZAXID.NET

Владимир Шеменков еще рассказывает, как в 5 метрах от его машины во время движения взорвалась мина, как он своими глазами видел, как от осколков боеприпасов гибнут люди. Затем снова считает прилеты – на этот раз их восемь.

Не говорите херсонцам "берегите себя". Мы не знаем, как это сделать,

– говорит он.

"Откроем в Херсоне новый цех"

Сейчас "Дрофа" ищет партнеров – всех, кто хочет продавать южное несгибаемое пиво в своих магазинах, ресторанах и барах. Нужны также дистрибьюторы в разных регионах, говорит маркетолог компании Любовь Шибецкая.

Сегодня пиво "Дрофа" можно купить в интернет-магазине пивоварни, в некоторых локациях в Николаеве, Одессе и Киеве. В середине декабря состоится открытие фирменного магазина в Одессе – "Дрофа" будет искать своего клиента и здесь.

"Планируем также выпускать дистилляты. Как раз вступил в силу закон о крафтовых производителях крепких алкогольных напитков. Сейчас работаем над документами – это не то чтобы сложно, но требует времени. Изучаем оборудование, под него требуется новый цех, потому что там совсем другие требования, чем к пиву. . Разрабатываем логотип, название, подбираем бутылки и бочки, решаем, какие именно дистиллять это будут. Технолог активно работает", – делится планами Любовь Шибецкая.

Новый цех будет в Херсоне, уверенно добавляет он. "Дрофа" верит, что город переживет ужасы, что творятся там сейчас, и все херсонцы вернутся домой.