Суд избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Пивоварскому

Высший антикоррупционный суд 16 марта избрал для бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского залог в 9,997 миллиона гривен. Его подозревают в нанесении ущерба государству.

Пивоварского подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, что нанесло государству более 30 миллионов долларов ущерба.

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В чем подозревают Пивоварского

Пивоварский не позднее 5 дней со дня избрания залога обязан внести средства на соответствующий счет ВАКС.

Суд до 16 мая возложил на экс-министра следующие обязанности:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы, выезде за пределы столицы и Киевской области;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу, свидетелями и другими лицами, указанными в решении.

Решение может быть обжаловано в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня его провозглашения.

Что известно о деле

По версии следствия, в июле 2015 года тогдашний министр и его заместитель Владимир Шульмейстер обеспечили принятие приказа, который позволил частным компаниям взимать корабельный сбор с судов в порту Южный вместе с ГП АМПУ в пропорции 50:50.

При этом по закону сбор имело право взимать только госпредприятие, потому что акватория принадлежит государству, заявили антикоррупционные органы.

Пивоварский после этого заявил, что именно Мининфраструктуры должно заниматься регулированием вопросов, связанных с портовым собранием. Приказ, о котором идет речь в подозрении, предварительно согласовали ряд министерств и ведомств, его поддержали на заседании Кабмина. Также, по словам экс-министра, приказ завизировало Министерство юстиции, проверив на соответствие законодательству Украины.