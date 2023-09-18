Во Львовской области правоохранители остановили авто, за рулем которого находился пьяный водитель. Впоследствии выяснилось, что мужчина работает пограничником.
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Двигался на авто нетрезвым вблизи польской границы
Инцидент произошел 25 августа около 04:00 в селе Боберка, расположенном на границе с Польшей. Пограничник в нетрезвом состоянии управлял автомобилем Volkswagen Golf. Полицейские сразу заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина имел покрасневшую кожу лица, из ротовой полости ощущался резкий запах спиртного. Правоохранители предложили пройти проверку на Драгере, однако нарушитель отказался.
Как наказали нарушителя
Турковский районный суд Львовской области признал виновным пограничника в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сам мужчина подтвердил свою вину.
Теперь ему предстоит выплатить 17 тысяч гривен штрафа. Также пограничник не сможет водить автомобиль в течение года.
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- 3 сентября жуткое автопроисшествие случилось в Ровенской области. Там столкнулись два легковых автомобиля Opel Vectra и Skoda Octavia, в результате чего восемь человек получили ранения, а трехлетняя девочка получила травмы несовместимые с жизнью. По предварительным данным, водитель Opel Vectra выезжал с обочины, чтобы развернуться в неустановленном месте, когда столкнулся с другим автомобилем.
- Другое ДТП произошло во Львовской области. Там нетрезвый водитель на Volkswagen Golf совершил наезд на ребенка. Двигаясь задним ходом, он не заметил, как сбил 12-летнюю девочку. К счастью, ребенок выжил, впрочем, получил телесные повреждения. Его госпитализировали.
- В Белгород-Днестровском работник полиции, выезжая из собственного двора задним ходом, совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку. Сеть всколыхнуло видео, на котором мужчина сначала сбивает бабушку, а затем, пытаясь развернуться, дважды переезжает ее. Далее полицейский вместе с женой, находившейся в автомобиле, небрежно поднимают пострадавшую и кладут на скамейку во дворе.