Как сообщается, оккупанты, заселившиеся в одну из квартир девятиэтажек, с 22:00 устроили пьянку. Сначала они пели песни, громко включали музыку, ругались и кричали с балконов.
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Оккупанты устроили стрельбу
Гуляние "освободителей" проходило под боком у дежурной комендатуры, поселившейся в корпусе бывшего училища №24. Собственно, из-за шума российских солдат местные вызвали полицию.
Однако, как оказалось, этого было мало, поэтому на помощь приехали военная полиция, сотрудники ФСБ, военной комендатуры и других силовых ведомств.
Пьяные солдаты начали кричать с балкона: "Вы крысы тыловые, а мы воевали" и так далее. А потом и вовсе открыли огонь по тем, кто приехал их усмирять,
– говорится в сообщении.
Все закончилось тем, что пьяных военных избили и увезли в неизвестном направлении.
Перестрелка между оккупантами – дело привычное
- Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне начали длительную перестрелку между собой.
- По словам Федорова, с 20.00 10 июня россияне обыскивали дома жителей Мелитополя и пытались выявить представителей движения сопротивления оккупации.
- Уже около 22:00 началась продолжавшаяся до 20 минут перестрелка между захватчиками. Также было сообщение о поджоге одного из автомобилей вблизи торгового центра города.
- Федоров подчеркнул, что оккупанты друг другу не доверяют и открывают огонь в центре города. Ее слышали жители трех районов Мелитополя.
- Кроме того, он констатировал, что для Вооруженных Сил такие инциденты очень выгодны, ведь фактически россияне собственноручно уменьшают личный состав своей армии: "Они нам помогают – сами себя перестреляют; это может уменьшить работу ВСУ", – сказал Федоров.