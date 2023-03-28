"Пьяные вечеринки" в Киеве: двоим подозреваемым продлили содержание под стражей

28 марта 2023, 15:01
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Источник:

Суспільне

Соорганизаторам "пьяных вечеринок", на которых ребята издевались над девушками и спаивали их алкоголем, продолжили содержание под стражей. Вероятно, речь идет об Андрее Ярине и Ярославе Домбровском.

Дело в отношении молодых людей, которые в столице нашего государства организовывали "странные мероприятия", на которых обижали девушек, постепенно продвигается. Как пишут СМИ, во вторник, 28 марта, Шевченковский райсуд Киева продлил еще на месяц – то есть до 1 мая – меру пресечения двум организаторам вечеринок.

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Почему именно до 1 мая

Заметим, что заседание суда проводилось в закрытом режиме. Однако известно, что Андрею Ярине и Ярославу Домбровскому инкриминируют сексуальное издевательство над девушками.

28 марта суд продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 1 мая: Андрею Ярине без внесения залога, а Ярославу Домбровскому с залогом в 402 тысяч гривен,
– пишут журналисты.


Ярослав Домбровский в зале суда / Фото Общественного

Прокурор Максим Дергачев сообщил, что до 1 мая продолжили воздержание от того, что будет продолжаться досудебное расследование. Затем оно либо будет продолжено, либо завершено, и начнется расследование по делу.

По Домбровскому, вероятно, будут оспаривать решение,
– сказал он.


Андрей Ярина в Шевченковском суде / Фотография

Третий подозреваемый якобы внес залог

  • Напомним, что Шевченковский райсуд Киева 3 февраля Ярине и Домбровскому избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 апреля без внесения залога.
  • Кроме того, совсем недавно, 24 марта, третьему фигуранту по этому делу Олегу Захарову суд избрал меру пресечения – содержание под стражей, определив размер залога в 402 600 гривен.
  • Отметим, что деньги уже как внесли, однако неизвестно, освободили ли подозреваемого.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак