"Пьяные вечеринки" в Киеве: двоим подозреваемым продлили содержание под стражей
Источник:Суспільне
Соорганизаторам "пьяных вечеринок", на которых ребята издевались над девушками и спаивали их алкоголем, продолжили содержание под стражей. Вероятно, речь идет об Андрее Ярине и Ярославе Домбровском.
Дело в отношении молодых людей, которые в столице нашего государства организовывали "странные мероприятия", на которых обижали девушек, постепенно продвигается. Как пишут СМИ, во вторник, 28 марта, Шевченковский райсуд Киева продлил еще на месяц – то есть до 1 мая – меру пресечения двум организаторам вечеринок.
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Почему именно до 1 мая
Заметим, что заседание суда проводилось в закрытом режиме. Однако известно, что Андрею Ярине и Ярославу Домбровскому инкриминируют сексуальное издевательство над девушками.
28 марта суд продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 1 мая: Андрею Ярине без внесения залога, а Ярославу Домбровскому с залогом в 402 тысяч гривен,
– пишут журналисты.
Ярослав Домбровский в зале суда / Фото Общественного
Прокурор Максим Дергачев сообщил, что до 1 мая продолжили воздержание от того, что будет продолжаться досудебное расследование. Затем оно либо будет продолжено, либо завершено, и начнется расследование по делу.
По Домбровскому, вероятно, будут оспаривать решение,
– сказал он.
Андрей Ярина в Шевченковском суде / Фотография
Третий подозреваемый якобы внес залог
- Напомним, что Шевченковский райсуд Киева 3 февраля Ярине и Домбровскому избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 апреля без внесения залога.
- Кроме того, совсем недавно, 24 марта, третьему фигуранту по этому делу Олегу Захарову суд избрал меру пресечения – содержание под стражей, определив размер залога в 402 600 гривен.
- Отметим, что деньги уже как внесли, однако неизвестно, освободили ли подозреваемого.