Сейчас – в изоляторе: организаторам пьяных вечеринок в Киеве грозит до 7 лет тюрьмы

Юноши из Ивано-Франковска устроили пьяные вечеринки в Киеве, на которых издевались над девушками. Правоохранители уже объявили о подозрении организаторам.

Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на несколько лет. Досудебное расследование продолжается.

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Что грозит организаторам пьяных вечеринок в Киеве

1 февраля полицейские провели обыски в квартире юношей, которую они арендовали в столице, а также в жилищах в Ивано-Франковской области.

В настоящее время двух организаторов вечеринок задержали и поместили в изолятор временного содержания. Также им объявили о подозрении по статье об изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.

Так, санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.



К юношам пришла полиция / фото Нацполиции Украины



Злоумышленникам объявили о подозрении / фото Нацполиции Украины



Юношей задержали следователи / фото Нацполиции Украины

Скандал с пьяными вечеринками: что известно