Сейчас – в изоляторе: организаторам пьяных вечеринок в Киеве грозит до 7 лет тюрьмы
Источник:Национальная полиция Украины
Юноши из Ивано-Франковска устроили пьяные вечеринки в Киеве, на которых издевались над девушками. Правоохранители уже объявили о подозрении организаторам.
Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на несколько лет. Досудебное расследование продолжается.
К теме В ВСУ такие не нужны, – военный отреагировал на скандал с вечеринками, где издевались над девушками
Что грозит организаторам пьяных вечеринок в Киеве
1 февраля полицейские провели обыски в квартире юношей, которую они арендовали в столице, а также в жилищах в Ивано-Франковской области.
В настоящее время двух организаторов вечеринок задержали и поместили в изолятор временного содержания. Также им объявили о подозрении по статье об изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.
Так, санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.
К юношам пришла полиция / фото Нацполиции Украины
Злоумышленникам объявили о подозрении / фото Нацполиции Украины
Юношей задержали следователи / фото Нацполиции Украины
Скандал с пьяными вечеринками: что известно
- 1 февраля полиция провела обыски у организаторов пьяных вечеринок в Киеве. До этого в сети появились фото и видео с вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь, обижают и унижают девушек.
- Как стало известно, парни приехали из Ивано-Франковска. Они накачивали девушек алкоголем и, вероятно, снотворным. После этого показывали их обнаженных и обморочных на камеру.
- Подозреваемые арендовали квартиру в Киеве. Туда приглашали девушек, распивали с ними спиртные напитки, доводя их до обморочного состояния и, пользуясь беспомощным состоянием женщин, совершали пошлые действия, а также имитацию половых актов, и в то же время снимали все на телефоны.
- Правоохранители возбудили уголовное производство в отношении этих злоумышленников. Двум лицам вручили подозрение, еще 6 парням – вручили повестки.
- Военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко подчеркнул, что ему очень "болит" от таких новостей. Боец ВСУ считает, что этих ребят должны посадить в тюрьму на долгие годы.