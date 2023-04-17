В феврале огласку приобрело дело о том, как молодые ребята организовывали вечеринки в Киеве. На них приглашали девушек, где их накачивали запрещенными препаратами. Когда жертвы теряли сознание – организаторы начинали издеваться и обижать девушек.

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Одного из организаторов взяли под стражу

Один из организаторов "пьяных вечеринок" подал апелляцию в суд. Сегодня, 17 апреля, состоялось заседание в Киевском апелляционном суде, однако парень его проиграл. Организатора скандальных вечеринок взяли под стражу в зале суда под залог.

Сегодня постановлением Киевского апелляционного суда одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен,

– сообщил глава Киевской полиции Андрей Небитов.

Вероятно, речь идет об Андрее Ярине, который должен находиться под стражей до 1 мая 2023 года.

Досудебное расследование по делу скандальных вечеринок продолжается.

Скандал с пьяными вечеринками: что известно